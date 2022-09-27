У Бєлгородській області за допомогою дрона та вибухового пристрою атакували підстанцію

Щоб вивести з ладу електричну підстанцію "Фрунзенська", до безпілотника прикріпили СВП із наступальною ручною гранатою РГД-5 та пластидом.

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У селі Драгунське Бєлгородської області РФ за допомогою дрона спробували підірвати електропідстанцію. Інцидент стався в неділю, 25 вересня, приблизно о 9-й вечора. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Щоб вивести з ладу підстанцію "Фрунзенська", до літального апарату прикріпили наступальну ручну гранату РГД-5 та пластид.

Повідомляється, що охоронець почув вибух і викликав поліцію, поліцейські, які прибули на місце, знайшли на прилеглій території саморобний дрон. Слідчі вивчають вибуховий пристрій, який до нього кріпився.

Раніше Фокус повідомляв, що до берега Севастополя прибув невідомий морський дрон з антеною Starlink компанії Ілона Маска. Систему назвали мисливцем на кораблі Чорноморського флоту РФ — човен може бути оснащений боєприпасами та виконувати функцію бомби.

Нагадаємо, що під Одесою місцевій владі довелося евакуювати мешканців після атаки дронів-камікадзе. Очевидно, це були безпілотники Shahed, які російські війська маркують як "Герань-2".