Оружие из Украины может оказаться на улицах Лондона, — полиция Великобритании

По словам представителя лондонской полиции Мэтта Твиста, из-за российской агрессии прибавится работы и у британских полицейских. В Украине скопилось много оружия и боеприпасов, которые через черный рынок могут попасть в руки террористов из Великобритании.

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Представители полиции Великобритании высказывают опасения в отношении того, что поставляемое Украине оружие может попасть из зоны боевых действий в Великобританию и оказаться в руках террористов. Об этом сообщает The Mirror.

Представитель лондонской полиции Мэтт Твист заявил, что вне зависимости от исхода "ужасного конфликта", ясно одно: в регионе будет много оружия и боеприпасов, поэтому потребуется время, чтобы все нормализовалось по завершении интенсивной фазы войны.

[ + – ] Партия оружия готовится к отправке в Украину.

Твист отметил, что британская полиция и другие ведомства делают все возможное, чтобы оружие из Украины или других стран не оказалось на британских островах. Войну в Украине он назвал вызовом, который влияет на безопасность в Великобритании.

Российская агрессия, по словам Твиста, не единственная проблема, поскольку существуют нерегулируемые территории в Афганистане, Сирии, Сомали и др.

"Мировые события влияют на то, что происходит на улицах Лондона и в других частях Великобритании", — сказал Твист о последствиях российского вторжения в Украину.

По его словам, в полиции страны допускают, что Великобритании могут мстить за поддержку Украины или же наоборот мишенями могут стать российские активы или россияне.

Напомним, что военные исследователи спрогнозировали, как изменится российское вторжение после "референдумов". В России могут рассматривать удары по аннексированным территориям как удары по самой РФ, в этой связи Пентагон предупредил, что псевдореферендумы в Украине — это информационная операция Кремля.

Ранее Фокус сообщал, что Медведев назвал условия применения ядерного оружия в Украине. Одно из таких — угроза существованию России как государству.