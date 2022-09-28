В ISW рассказали, как изменится российское вторжение после "референдумов"

В ряды оккупационных войск будут принудительно привлекать гражданское население Украины. А "военная операция" станет "контртеррористической".

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В скором времени российские официальные лица могут позиционировать вторжение в Украину как проведение "контртеррористической операции". Об этом сообщает Институт изучения войны в своей сводке.

Военные исследователи поделились прогнозами относительно того, что президент РФ Владимир Путин, судя по всему, 30 сентября объявит об аннексии захваченных украинских территорий, где состоялись псевдореферендумы.

Это позволит ВС РФ принудительно привлекать гражданское население Украины в ряды оккупационных войск.

Исследователи ссылаются на заявление так называемого главы Крыма Сергея Аксенова, заявившего на днях, что РФ может временно закрыть Запорожскую АЭС для проведения контртеррористических операций на территориях, где состоялись псевдореферендумы о присоединении к РФ. В подтверждение своих слов Аксенов ссылается на закон РФ, который разрешает останавливать радиологические объекты на время проведения контртеррористических операций.

Российские войска могут полностью остановить ЗАЭС, чтобы подключить ее к российской энергосистеме. Накануне Генштаб ВСУ сообщал, что положение на захваченной ЗАЭС остается сложным, сотрудники станции не хотят идти на сотрудничество с оккупантами, но вместе с тем и не могут выехать за пределы оккупированной территории, поскольку Россия ограничила передвижение гражданских лиц.

Напомним, что в ожидании результатов "референдумов" США готовят для Украины новый пакет военной помощи. Это дополнительные системы HIMARS, боеприпасы и средства борьбы с дронами-камикадзе.

Ранее Фокус сообщал, что к берегу Севастополя приплыл неизвестный морской дрон с антенной Starlink. Это может быть разведывательный дрон, но, судя по всему, он также комплектовался и боеприпасами.