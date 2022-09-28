В ISW розповіли, як зміниться російське вторгнення після "референдумів"

До лав окупаційних військ примусово залучатимуть цивільне населення України. А "військова операція" стане "контртерористичною".

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Незабаром російські офіційні особи можуть позиціонувати вторгнення в Україну як проведення "контртерористичної операції". Про це повідомляє Інститут вивчення війни у своєму зведенні.

Військові дослідники поділилися прогнозами щодо того, що президент РФ Володимир Путін, зважаючи на все, 30 вересня оголосить про анексію захоплених українських територій, де відбулися псевдореферендуми.

Це дозволить ЗС РФ примусово залучати цивільне населення України до лав окупаційних військ.

Дослідники посилаються на заяву так званого голови Криму Сергія Аксьонова, який днями заявив, що РФ може тимчасово закрити Запорізьку АЕС для проведення контртерористичних операцій на територіях, де відбулися псевдореферендуми про приєднання до РФ. На підтвердження своїх слів Аксьонов посилається на закон РФ, який дозволяє зупиняти радіологічні об'єкти на час проведення контртерористичних операцій.

Російські війська можуть повністю зупинити ЗАЕС, щоб підключити її до російської енергосистеми. Напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що ситуація на захопленій ЗАЕС залишається складною, співробітники станції не хочуть йти на співпрацю з окупантами, але водночас і не можуть виїхати за межі окупованої території, оскільки Росія обмежила пересування цивільних осіб.

Нагадаємо, що в очікуванні на результати "референдумів" США готують для України новий пакет військової допомоги. Це додаткові системи HIMARS, боєприпаси та засоби боротьби з дронами-камікадзе.

Раніше Фокус повідомляв, що до берега Севастополя приплив невідомий морський дрон з антеною Starlink. Це може бути розвідувальний дрон, але, зважаючи на все, він також комплектувався і боєприпасами.