Зброя з України може опинитися на вулицях Лондона, — поліція Великої Британії

За словами представника лондонської поліції Метта Твіста, через російську агресію додасться роботи й у британських поліцейських. В Україні зібралося багато зброї та боєприпасів, які через чорний ринок можуть потрапити до рук терористів із Великої Британії.

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Представники поліції Великої Британії висловлюють побоювання щодо того, що зброя, яка поставляється Україні, може потрапити із зони бойових дій до Великої Британії та опинитися в руках терористів. Про це повідомляє The Mirror.

Представник лондонської поліції Метт Твіст заявив, що незалежно від результату "жахливого конфлікту", зрозуміло одне: в регіоні буде багато зброї та боєприпасів, тому потрібен час, щоб усе нормалізувалося після завершення інтенсивної фази війни.

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Твіст зазначив, що британська поліція та інші відомства роблять все можливе, щоб зброя з України чи інших країн не опинилась на британських островах. Війну в Україні він назвав викликом, який впливає на безпеку у Великій Британії.

Російська агресія, за словами Твіста, є не єдиною проблемою, оскільки існують нерегульовані території в Афганістані, Сирії, Сомалі тощо.

"Світові події впливають на те, що відбувається на вулицях Лондона та в інших частинах Великої Британії", — сказав Твіст про наслідки російського вторгнення в Україну.

За його словами, у поліції країни припускають, що у Великій Британії можуть помститися за підтримку України або ж навпаки мішенями можуть стати російські активи або росіяни.

Нагадаємо, що військові дослідники спрогнозували, як зміниться російське вторгнення після "референдумів". У Росії можуть розглядати удари по анексованих територіях як удари власне по РФ, у зв'язку з цим Пентагон попередив, що псевдореферендуми в Україні — це інформаційна операція Кремля.

Раніше Фокус повідомляв, що Медведєв назвав умови застосування ядерної зброї в Україні. Одна з таких — загроза існуванню Росії як державі.