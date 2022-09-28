Гражданка Латвии приехала в "ДНР" наблюдателем на "референдум" и боится возвращаться домой

РосСМИ распространяют видео с Алиной Герлиней, где она уверяет, что после участия в "голосовании" не может ехать в Латвию из-за возможных санкций и потенциального уголовного дела. В ролике она называет решения Евросоюза "нацистскими".

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28-летняя гражданка Латвии Алина Герлиня приехала на псевдореферендум в оккупированный Донецк в качестве так называемого "международного наблюдателя". Теперь она якобы боится возвращаться домой из-за возможных санкций. Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

"Заявления от ЕС сыпятся одно за другим, абсолютно беспочвенные, странные. Иногда, я бы сказала, нацистские. Потому что нельзя идти поперек правил, которые ты сам установил, а именно свобода передвижения, свобода слова и так далее", –– прокомментировала она журналистам.

Таким образом Герлиня отреагировала на заявление официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано о том, что ЕС считает нарушением наблюдение за "референдумами" по присоединению к РФ и допускает санкции против наблюдателей из европейских стран.

Девушка подчеркивает, что в ближайшее время планирует оставаться в России, так как дома ее якобы может ждать тюремное заключение. Герлиня уверяет, что в Латвии ее могут забрать прямо на границе и увезти в СИЗО.

"Меня тут же бы взяли на границе и отвели в СИЗО… Точно попала бы в застенки. Судя по тому, что русскоязычные сидят по статьям за нарушение санкций ЕС и по статьям за шпионаж в пользу России, –– это от пяти лет", –– уверяет девушка на камеру.

При это "наблюдатель" подчеркивает, что не жалеет о своем участии в псевдореферендуме в "ДНР", так как это "историческое событие".

На самом деле, Алина Герлиня уже давно живет в Москве. На сайте российского конкурса для руководителей "Лидеры России-2020" есть ее досье, в котором сообщается, что девушка жила в Риге до 18 лет, а потом переехала в страну-агрессор для учебы в МГИМО. Более того, по состоянию на апрель 2021 года Герлиня работала заместителем шеф-редактора в пропагандистском информационном агентстве Baltnews, которое входит в медиагруппу "Россия сегодня" ("РИА Новости"). Агентство Baltnews фигурирует в отчетах охранных служб Канады, Эстонии, Латвии и Литвы как "угроза безопасности".

Напомним, вечером 27 сентября россияне обнародовали итоги "референдумов" на оккупированных частях Украины. Жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы абсолютным большинством поддержали аннексию Россией своих регионов. При этом в соцсетях опубликовали кадры, как коллаборанты учитывали пустые бюллетени при подсчете голосов.