Громадянка Латвії приїхала в "ДНР" спостерігачем на "референдум" і боїться повертатися додому

РосЗМІ поширюють відео з Аліною Герлінею, де вона запевняє, що після участі у "голосуванні" не може їхати до Латвії через можливі санкції та потенційну кримінальну справу. У ролику вона називає рішення Євросоюзу "нацистськими".

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28-річна громадянка Латвії Аліна Герліня приїхала на псевдореферендум в окупований Донецьк як так звана "міжнародна спостерігачка". Тепер вона нібито боїться повертатися додому через можливі санкції. Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".

"Заяви від ЄС сипляться одна за одною, абсолютно безпідставні, дивні. Іноді, я б сказала, нацистські. Тому що не можна йти усупереч правил, які ти сам встановив, а саме свобода пересування, свобода слова і так далі", — прокоментувала вона журналістам.

Так, Герліня відреагувала на заяву офіційного представника зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петера Стано про те, що ЄС вважає порушенням спостереження за "референдумами" щодо приєднання до РФ і допускає санкції проти спостерігачів з європейських країн.

Дівчина наголошує, що найближчим часом планує залишатися в Росії, оскільки вдома на неї нібито може чекати ув'язнення. Герліня запевняє, що в Латвії її можуть забрати прямо на кордоні та відвезти до СІЗО.

"Мене відразу б узяли на кордоні та відвели в СІЗО… Точно потрапила б у застінки. Судячи з того, що російськомовні сидять за статтями за порушення санкцій ЄС і за шпигунством на користь Росії, –– це від п'яти років", — запевняє дівчина на камеру.

При цьому "спостерігачка" наголошує, що не шкодує про свою участь у псевдореферендумі в "ДНР", оскільки це "історична подія".

Насправді Аліна Герліня вже давно живе в Москві. На сайті російського конкурсу для керівників "Лідери Росії-2020" є її досьє, в якому повідомляється, що дівчина жила в Ризі до 18 років, а потім переїхала в країну-агресорку для навчання в МДІМВ. Ба більше, станом на квітень 2021 року Герліня працювала заступником шеф-редактора у пропагандистському інформаційному агентстві Baltnews, яке входить до медіагрупи "Россия сегодня" ("РИА Новости"). Агентство Baltnews фігурує у звітах охоронних служб Канади, Естонії, Латвії та Литви як "загроза безпеки".

Нагадаємо, увечері 27 вересня росіяни оприлюднили підсумки "референдумів" на окупованих частинах України. Жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито абсолютною більшістю підтримали анексію Росією своїх регіонів. При цьому в соціальних мережах опублікували кадри, як колаборанти враховували порожні бюлетені під час підрахунку голосів.