Рассмотрели план освобождения территорий Украины: Зеленский провел Ставку Главнокомандющего

На встрече с президентом командующие ВСУ рассказали о ситуации на фронте и проанализировали возможные действия российских войск в ближайшее время.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего перед срочным заседанием Совета национальной безопасности и обороны. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram

На встрече присутствовали министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов, глава МВД Денис Монастырский, глава МИД Дмитрий Кулеба, руководители силовых ведомств, правоохранительных органов и сил логистики, глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Алексей Данилов и другие. В формате видеосвязи также были командующие разными оперативными направлениями и подразделениями ВСУ.

Что обсудили?

Заслушали доклады командующих войсками на оперативных направлениях;

рассмотрели дальнейший план освобождения украинских территорий;

проанализировали возможные действия российской армии в ближайшее время;

проработали вопросы обеспечения оружием и боеприпасами украинской армии в наиболее горячих направлениях.

"Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина", — написал Зеленский.

Напомним, 29 сентября Владимир Зеленский анонсировал срочное заседание СНБО, которое должно пройти сегодня, 30 сентября. В этот же день в Кремле должны подписать договоры о "присоединении к РФ" временно оккупированных украинских территорий.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на заседании будут приняты фундаментальные решения для Украины. По его словам, итоги заседания зависят от того, объявит ли Кремль об аннексии украинских областей.