Оккупанты в Херсонской области начали перепись мужчин призывного возраста, – Хлань

По словам депутата Херсонского облсовета, ВС РФ закрыли выезд для местного населения из оккупированного региона через село Васильевка.

Related video

Пособники оккупантов в Херсонской области начали перепись мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом сегодня на брифинге рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Оккупанты начали делать подомовой и поквартирный обход людей в Херсоне и в других населенных пунктах с целью обнаружения мужчин в возрасте от 18 до 35 лет", –– в частности, сообщил Хлань.

По его словам, российские власти намерены принуждать местное население воевать против Украины в составе так называемых добровольческих батальонов. Как уточняется, эти добробаты якобы должны войти в состав российской армии.

Тем не менее, повестки мужчинам пока не раздают.

Как говорит представитель власти, местное население настроено против оккупантов. Осознавая это, российское командование может использовать мужчин из Херсонской области в качестве живого щита на поле боя.

Как отметил Хлань, оккупанты закрыли возможность выезда жителей захваченной области на подконтрольную Украине территорию через село Васильевка.

"Сначала обстреляли людей на пункте пропуска, а потом внедрили пропуска, которые должны действовать с 1 октября", –– рассказал Хлань.

Он рассказал, что никаких разъяснений по поводу пропусков местному населению не давали. Только сегодня, 3 октября, появилась информация, как оформлять разрешение на выезд. Но желающим выехать надо предоставить в электронному виде целый пакет документов, говорит Хлань.

Как считает представитель местной власти, так называемые "референдумы", проведенные на оккупированных украинских территориях, абсолютно никак не повлияли на жителей Херсонской области.

"Все это псевдодействие, организованное оккупантами, –– не более чем психологическая картинка", –– добавил он.

Напомним, ВСУ ликвидировали так называемого "первого заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области по безопасности" Алексея Катериничева. Россиянин, до этого служивший в погранвойсках и ФСБ, проработал в оккупационной администрации "заместителем" гауляйтера Владимира Сальдо чуть больше месяца.