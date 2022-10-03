Окупанти в Херсонській області розпочали перепис чоловіків призовного віку, – Хлань

За словами депутата Херсонської облради, ЗС РФ закрили виїзд для місцевого населення з окупованого регіону через село Василівка.

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Посібники окупантів у Херсонській області розпочали перепис чоловіків віком від 18 до 35 років. Про це сьогодні на брифінгу розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Окупанти почали робити побудинковий і поквартирний обхід людей у Херсоні та в інших населених пунктах із метою виявлення чоловіків віком від 18 до 35 років", — зокрема, повідомив Хлань.

За його словами, російська влада має намір примушувати місцеве населення воювати проти України у складі так званих добровольчих батальйонів. Як уточнюється, ці добробати нібито мають увійти до складу російської армії.

Проте повістки чоловікам поки що не роздають.

Як каже представник влади, місцеве населення налаштоване проти окупантів. Усвідомлюючи це, російське командування може використовувати чоловіків із Херсонської області як живий щит на полі бою.

Як зазначив Хлань, окупанти закрили можливість виїзду мешканців захопленої області на підконтрольну Україні територію через село Василівка.

"Спочатку обстріляли людей на пункті пропуску, а потім запровадили перепустки, які мають діяти з 1 жовтня", — розповів Хлань.

Він розповів, що жодних роз'яснень щодо перепусток місцевому населенню не давали. Лише сьогодні, 3 жовтня, з'явилася інформація, як оформляти дозвіл на виїзд. Але охочим виїхати треба надати в електронному вигляді цілий пакет документів, каже Хлань.

Як вважає представник місцевої влади, так звані референдуми, проведені на окупованих українських територіях, абсолютно ніяк не вплинули на жителів Херсонської області.

"Усе це псевдодіяння, організоване окупантами, — не більше, ніж психологічна картинка", — додав він.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували так званого "першого заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області з безпеки" Олексія Катериничова. Росіянин, який до цього служив у прикордонних військах та ФСБ, пропрацював в окупаційній адміністрації "заступником" гауляйтера Володимира Сальдо трохи більше місяця.