Украинские солдаты ищут тела погибших в Лимане (фото)

Зеленский в своем видеообращении сообщил, что Лиман полностью зачищен от оккупантов. С освобождением города связаны несколько стратегических целей ВСУ.

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Появились новые снимки украинских военнослужащих в деоккупированном Лимане и окрестностях города Донецкой области, который президент Владимир Зеленский объявил полностью освобожденным от российских оккупантов. Об этом сообщает Sky News.

[ + – ] Украинские военнослужащие идут вдоль дороги и ищут тела погибших в районе Лимана.

По словам представителя Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, Лиман — это прямой путь к освобождению всего Донбасса.

[ + – ] Военный на фоне остова сгоревшего автомобиля держится за обгоревшее дерево. Фото сделано в районе Лимана.

[ + – ] Мужчина набирает воду рядом с разрушенным домом в Лимане.

После освобождения Лимана, следующим деоккупированным городом может стать Кременная. Фокус разбирался, в том, сколько осталось пройти ВСУ до Луганской области. ВС РФ не хватает качественного и количественного резерва, и это обстоятельство не позволяет сформировать ударные группировки.

Напомним, что российский эксперт не верит, что ВС РФ удастся захватить Запорожье. Максим Юсин, судя по всему, проговорился о том, что участникам дискуссии советовали не поднимать тему Лимана, который освободили ВСУ.

Также он упомянул о том, что в истории не было прецедентов, когда бы в состав страны принимались территории, которые страна не контролирует.