Українські солдати шукають тіла загиблих у Лимані (фото)
Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що Лиман повністю зачищений від окупантів. З визволенням міста пов'язані кілька стратегічних цілей ЗСУ.
З'явилися нові знімки українських військовослужбовців у деокупованому Лимані та околицях міста Донецької області, яке президент Володимир Зеленський оголосив повністю звільненим від російських окупантів. Про це повідомляє Sky News.
За словами представника Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого, Лиман — це прямий шлях до звільнення всього Донбасу.
Після звільнення Лимана наступним деокупованим містом може стати Кремінна. Фокус розбирався, у тому, скільки залишилося пройти ЗСУ до Луганської області. ЗС РФ не вистачає якісного та кількісного резерву, і ця обставина не дозволяє сформувати ударні угруповання.
Нагадаємо, що російський експерт не вірить, що ЗС РФ вдасться захопити Запоріжжя. Максим Юсін, зважаючи на все, проговорився про те, що учасникам дискусії радили не порушувати тему Лимана, який звільнили ЗСУ.
Також він згадав, що в історії не було прецедентів, коли б до складу країни приймалися території, які країна не контролює.