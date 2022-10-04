Українські солдати шукають тіла загиблих у Лимані (фото)

Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що Лиман повністю зачищений від окупантів. З визволенням міста пов'язані кілька стратегічних цілей ЗСУ.

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З'явилися нові знімки українських військовослужбовців у деокупованому Лимані та околицях міста Донецької області, яке президент Володимир Зеленський оголосив повністю звільненим від російських окупантів. Про це повідомляє Sky News.

[ + – ] Українські військовослужбовці йдуть уздовж дороги та шукають тіла загиблих у районі Лимана

За словами представника Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого, Лиман — це прямий шлях до звільнення всього Донбасу.

[ + – ] Військовий на тлі згорілого автомобіля тримається за обгоріле дерево. Фото зроблено в районі Лимана

[ + – ] Чоловік набирає воду поряд із зруйнованим будинком у Лимані

Після звільнення Лимана наступним деокупованим містом може стати Кремінна. Фокус розбирався, у тому, скільки залишилося пройти ЗСУ до Луганської області. ЗС РФ не вистачає якісного та кількісного резерву, і ця обставина не дозволяє сформувати ударні угруповання.

Нагадаємо, що російський експерт не вірить, що ЗС РФ вдасться захопити Запоріжжя. Максим Юсін, зважаючи на все, проговорився про те, що учасникам дискусії радили не порушувати тему Лимана, який звільнили ЗСУ.

Також він згадав, що в історії не було прецедентів, коли б до складу країни приймалися території, які країна не контролює.