Путин готовится эвакуировать родственников из Москвы перед ядерным ударом, — The Mirror

По данным журналистов, Алина Кабаева с детьми и две старшие дочери с детьми и сожителями предупреждены о возможности срочной эвакуации.

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Президент РФ Владимир Путин находится в бункере далеко от Москвы и готовится нанести тактический ядерный удар. Он предупредил своих близких родственников о том, что, возможно, понадобится срочно эвакуироваться из Москвы. Об этом сообщает The Mirror.

Журналисты ссылаются на данные антикремлевского Telegram-канала "Генерал СВР", который, среди прочего, утверждал, что Путин серьезно болен, не приводя, однако, основательных подтверждений. По данным источников, глава Кремля также консультируется с шаманами.

В недавнем посте сообщалось, что кремлевским чиновникам придется переехать в секретное место, близких российского президента также заранее перевезут в бункер.

"Алина Кабаева с детьми и две старшие дочери с детьми и сожителями предупреждены о возможности срочной эвакуации, — говорится в сообщении. — А вот в руководстве России повезло не всем, так, Путин распорядился, в случае ядерной угрозы, эвакуировать "необходимый минимум" из российских чиновников".

Кроме Володина, другие депутаты Госдумы эвакуации не подлежат. Российскому президенту также оказались не нужны и собственные дети от любовниц — девочка и мальчик — их эвакуировать не планируют.

Напомним, что, по словам бывшего руководителя ЦРУ Дэвида Петреуса, РФ проигрывает в Украине, а ошибки российского президента необратимы. Завуалированные ядерные угрозы не помогут Путину выйти из положения, в котором он оказался.

Ранее Фокус сообщал, что на российском ТВ заявили, что в мировой истории не было прецедентов, когда бы в состав страны принимались территории, которые эта страна не контролирует.