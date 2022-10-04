Путін готується евакуювати родичів із Москви перед ядерним ударом, — The Mirror

За даними журналістів, Аліна Кабаєва з дітьми та дві старші дочки з дітьми та співмешканцями попереджені про можливість термінової евакуації.

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Президент РФ Володимир Путін знаходиться в бункері далеко від Москви і готується завдати тактичного ядерного удару. Він попередив своїх близьких родичів про те, що, можливо, знадобиться терміново евакуюватися з Москви. Про це повідомляє The Mirror.

Журналісти посилаються на дані антикремлівського Telegram-каналу "Генерал СВР", який, серед іншого, стверджував, що Путін серйозно хворий, не наводячи, однак, ґрунтовних підтверджень. За даними джерел, глава Кремля також консультується із шаманами.

У нещодавньому дописі повідомлялося, що кремлівським чиновникам доведеться переїхати у секретне місце, близьких російського президента також заздалегідь перевезуть у бункер.

"Аліна Кабаєва з дітьми та дві старші дочки з дітьми й співмешканцями попереджені про можливість термінової евакуації, — йдеться у повідомленні. — А ось у керівництві Росії пощастило не всім, так, Путін розпорядився, у разі ядерної загрози, евакуювати "необхідний мінімум" із російських чиновників".

Окрім Володіна, інші депутати Держдуми евакуації не підлягають. Російському президенту також виявилися непотрібними і власні діти від коханок — дівчинка та хлопчик — їх не планують евакуювати.

Нагадаємо, що, за словами колишнього керівника ЦРУ Девіда Петреуса, РФ програє в Україні, а помилки російського президента незворотні. Завуальовані ядерні погрози не допоможуть Путіну вийти зі становища, в якому він опинився.

Раніше Фокус повідомляв, що на російському ТБ заявили, що у світовій історії не було прецедентів, коли б до складу країни приєднувалися території, які ця країна не контролює.