Польша договаривается с США о программе совместного применения ядерного оружия, — СМИ

В рамках совместной ядерной программы на территории стран НАТО может размещаться ядерное оружие, в том числе самолеты с ним.

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Для создания противодействия ядерным угрозам со стороны РФ власти Польши начали переговоры с представителями Соединенных Штатов относительно совместной программы применения ядерных вооружений. Об этом сообщает Gazeta Polska со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды.

Основная проблема, по словам Дуды, заключается в отсутствии у Польши своего ядерного оружия — нет предпосылок, что в ближнесрочной перспективе оно у Польши появится.

"Всегда есть возможность принять участие в программе совместного применения ядерного оружия, — пояснил Дуда. — Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли США такую возможность". По словам польского президента, эта тема остается открытой.

Программа совместного применения ядерных вооружений разработана в рамках политики ядерного сдерживания НАТО. Страны Альянса, у которых нет ЯО, могут в ней участвовать.

Программа не расширяет список ядерных держав, сейчас в составе НАТО таковых три: США, Великобритания и Франция. Участвующие в программе страны могут проводить консультации и принимать совместные решения в том, что касается политики по ядерному оружию. На территории таких стран может храниться ядерное оружие, в том числе самолеты с ним.

Напомним, что США пока не видит признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине, несмотря на всю ядерную риторику Москвы. В Пентагоне не подтвердили сообщения в СМИ о том, что Россия перебрасывает ядерное оружие. США говорят, что нет предпосылок, чтобы менять размещение собственных стратегических войск.