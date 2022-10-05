Польща домовляється зі США про програму спільного застосування ядерної зброї, — ЗМІ

У межах спільної ядерної програми на території країн НАТО може розміщуватися ядерна зброя, зокрема літаки з нею.

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Для створення протидії ядерним загрозам з боку РФ влада Польщі розпочала переговори з представниками Сполучених Штатів щодо спільної програми застосування ядерних озброєнь. Про це повідомляє Gazeta Polska з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди.

Основна проблема, за словами Дуди, полягає у відсутності у Польщі своєї ядерної зброї — немає передумов, що у близькостроковій перспективі вона у Польщі з'явиться.

"Завжди є можливість взяти участь у програмі спільного застосування ядерної зброї, — пояснив Дуда. — Ми говорили з американськими лідерами про те, чи США розглядають таку можливість". За словами польського президента, ця тема залишається відкритою.

Програму спільного застосування ядерних озброєнь розроблено в рамках політики ядерного стримування НАТО. Країни Альянсу, які не мають ЯЗ, можуть у ній брати участь.

Програма не розширює список ядерних держав, зараз у складі НАТО таких три: США, Великобританія та Франція. Країни, які беруть участь у програмі, можуть проводити консультації та приймати спільні рішення щодо політики щодо ядерної зброї. На території таких країн може зберігатися ядерна зброя, зокрема літаки з нею.

Нагадаємо, що США поки що не бачить ознак, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні, незважаючи на всю ядерну риторику Москви. У Пентагоні не підтвердили повідомлення у ЗМІ про те, що Росія перекидає ядерну зброю. США кажуть, що немає передумов змінювати розміщення власних стратегічних військ.