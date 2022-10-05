В Южной Корее извинилась за упавшую ракету: жители подумали, что атакует КНДР (видео)

Баллистическая ракета малой дальности Hyunmoo-2 после неудачного пуска приземлилась рядом с базой ВВС недалеко от города Каннын. Взрыва не было, но люди решили, что Северная Корея начала атаку.

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Представителям армии Южной Кореи пришлось извиняться после того, как накануне во время учений из-за неудачного запуска ракеты местные жители посчитали, что их атакует КНДР, которая на днях провела испытательный пуск своей самой мощной баллистической ракеты. Об этом сообщает The Guardian.

Совместные учения армии США и Южной Кореи с применением боевых снарядов носили демонстрационный характер после того, как несколькими часами ранее КНДР запустила ракету средней дальности над территорией Японии. Однако южнокорейская баллистическая ракета малой дальности Hyumoo-2 упала на базе ВВС недалеко от южнокорейского города Каннын.

[ + – ] Последствия падения баллистической ракеты малой дальности Hyumoo-2.

Ракета не взорвалась, но из-за шума и огня местные жители решили, что Северная Корея начала атаку.

[ + – ] Представители южнокорейских сил признали ошибку спустя несколько часов после того, как в сети появились видеозаписи инцидента возле авиабазы Каннын.

В вооруженных силах Южной Кореи изучают причины произошедшего с ракетой. Ракетные войска считаются ключевым элементом в стратегии упреждающих и ответных ударов Юга по КНДР.

Баллистические ракеты Hyunmoo

Hyunmoo ("Защитник северного неба") — серия стратегических ракет южнокорейской разработки, первые успешные испытания которых провели в 1982 году.

Есть несколько вариаций ракет этой серии — от 1 до 4,4, которой комплектуются подводные лодки.

Характеристики ракет Hyunmoo

Радиус действия: до 3000 км

Максимальная скорость: (4900 км/ч)

Пусковая платформа: мобильная, грузовик KM1500

Двигатель: твердотопливный

На недавних совместных учениях ВВС США и Южной Кореи отработали сброс управляемых бомб на КНДР. Учениям по бомбардировке "источников провокаций" на морской территорией предшествовал запуск войсками Северной Кореи своей пока что самой мощной из известных баллистической ракет над Японией.

Аналитики предположили, что Пхеньян испытывал разновидность ракеты Hwasong-12. Северная Корея представила ее в 2017 году в рамках проекта по нанесению ударов по американским военным базам на Гуаме.

Ранее Фокус сообщал, что Польша ведет переговоры с США о программе совместного применения ядерного оружия. Такая программа позволяет размещать стратегические вооружения на территории стран НАТО, в том числе самолеты с вооружениями.