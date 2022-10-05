У Південній Кореї вибачилися за ракету, що впала: жителі подумали, що атакує КНДР (відео)

Балістична ракета малої дальності Hyunmoo-2 після невдалого пуску приземлилася поряд із базою ВПС неподалік міста Каннин. Вибуху не було, але люди вирішили, що Північна Корея розпочала атаку.

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Представникам армії Південної Кореї довелося вибачатися після того, як напередодні під час навчань через невдалий запуск ракети місцеві жителі вважали, що їх атакує КНДР, яка днями провела випробувальний пуск найпотужнішої балістичної ракети. Про це повідомляє The Guardian.

Спільні навчання армії США та Південної Кореї із застосуванням бойових снарядів мали демонстраційний характер після того, як за кілька годин раніше КНДР запустила ракету середньої дальності над територією Японії. Проте південнокорейська балістична ракета малої дальності Hyumoo-2 впала на базі ВПС неподалік південнокорейського міста Каннин.

[ + – ] Наслідки падіння балістичної ракети малої дальності Hyumoo-2.

Ракета не вибухнула, але через шум і вогонь місцеві жителі вирішили, що Північна Корея розпочала атаку.

[ + – ] Представники південнокорейських сил визнали помилку через кілька годин після того, як у мережі з'явилися відеозаписи інциденту біля авіабази Каннин.

У збройних силах Південної Кореї вивчають причини того, що сталося з ракетою. Ракетні війська вважаються ключовим елементом у стратегії попереджувальних і ударів у відповідь Півдня по КНДР.

Балістичні ракети Hyunmoo

Hyunmoo ("Захисник північного неба") — серія стратегічних ракет південнокорейської розробки, перші успішні випробування яких провели 1982 року.

Є кілька варіацій ракет цієї серії – від 1 до 4,4, якою комплектуються підводні човни.

Характеристики ракет Hyunmoo

Радіус дії: до 3000 км.

Максимальна швидкість: (4900 км/год)

Пускова платформа: мобільна, вантажівка KM1500

Двигун: твердопаливний

На недавніх спільних навчаннях ВПС США та Південної Кореї відпрацювали скидання керованих бомб на КНДР. Навчанням з бомбардування "джерел провокацій" на морській території передував запуск військами Північної Кореї своєї поки що найпотужнішої з відомих балістичних ракет над Японією.

Аналітики припустили, що Пхеньян випробовував різновид ракети Hwasong-12. Північна Корея представила її у 2017 році в рамках проєкту з завдання ударів по американських військових базах на Гуамі.

Раніше Фокус повідомляв, що Польща веде переговори зі США щодо програми спільного застосування ядерної зброї. Така програма дозволяє розміщувати стратегічні озброєння на території країн НАТО, зокрема літаки з озброєннями.