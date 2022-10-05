Біля Корейського півострова знову запускають ракети: Сеул і Вашингтон відповіли КНДР, — Reuters

Аналітики припустили, яку саме ракету запустили Північна Корея у бік Японії. Можливо, це різновид, який призначений для знищення баз США на Гуамі.

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Південна Корея та США провели ракетні навчання у відповідь на запуск Північної Кореї балістичної ракети над Японією. Про це заявив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, пише видання Reuters.

Нагадаємо, що Північна Корея, яка має ядерну зброю, провела випробувальний пуск балістичної ракети середньої дальності (БРСД) далі, ніж будь-коли раніше.

І ось, як повідомляється, південнокорейські та американські війська у відповідь випустили ракетний залп у море. Військові окремо підтвердили, що південнокорейська ракета Hyunmoo-2 вийшла з ладу невдовзі після запуску та розбилася під час навчань, але ніхто не постраждав.

У матеріалі йдеться, що президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда "найрішучішим чином" засудили випробування ракети КНДР. Європейський союз назвав його "безрозсудною та навмисно провокаційною дією".

Журналісти пишуть, що Сполучені Штати попросили Раду Безпеки ООН провести збори для обговорення ситуації з Північною Кореєю, проте дипломати заявили, що Китай і Росія виступають проти публічного обговорення.

Що стосується самої ракети, яку випробував Пхеньян, то аналітики заявили, що це міг бути різновид Hwasong-12. Її Північна Корея представила у 2017 році в рамках плану нанесення ударів по американським військовим базам на Гуамі. Ні уряд Північної Кореї, ні її державні ЗМІ не повідомили про запуск і не розкрили, який тип ракети було використано.

Раніше ВПС США та Південної Кореї відпрацювали скидання керованих бомб на КНДР. Американські та південнокорейські літаки провели спільні навчання з бомбардування "джерел провокацій" у західному морі після того, як Північна Корея запустила свою найпотужнішу балістичну ракету над Японією.

Також Фокус повідомляв, що КНДР запустила балістичну ракету у бік Японії. Ракета пролетіла над Японією. В уряді країни заявили, що Північна Корея запустила міжконтинентальну ракету, яка може пролетіти 3000 км.