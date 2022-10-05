У Корейского полуострова снова запускают ракеты: Сеул и Вашингтон ответили КНДР, — Reuters

Аналитики предположили, какая именно ракета была запущена Северной Кореей в сторону Японии. Возможно, это разновидность, которая предназначена для уничтожения баз США на Гуаме.

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Южная Корея и США провели ракетные учения в ответ на запуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией. Об этом заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, пишет издание Reuters.

Напомним, что Северная Корея, обладающая ядерным оружием, провела испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности (БРСД) дальше, чем когда-либо прежде.

И вот, как сообщается, южнокорейские и американские войска в ответ выпустили ракетный залп в море. Военные отдельно подтвердили, что южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя вскоре после запуска и разбилась во время учений, но никто не пострадал.

В материале говорится, что президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида "самым решительным образом" осудили испытание ракеты КНДР. Европейский союз назвал его "безрассудным и преднамеренно провокационным действием".

Журналисты пишут, что Соединенные Штаты попросили Совет Безопасности ООН провести собрание, чтобы обсудить ситуацию с Северной Кореей, однако дипломаты заявили, что Китай и Россия выступают против публичного обсуждения.

Что касается самой ракеты, которую испытал Пхеньян, то аналитики заявили, что это могла быть разновидность Hwasong-12. Ее Северная Корея представила в 2017 году в рамках плана по нанесению ударов по американским военным базам на Гуаме. Ни правительство Северной Кореи, ни ее государственные СМИ не сообщили о запуске и не раскрыли, какой тип ракеты был использован.

Ранее ВВС США и Южной Кореи отработали сброс управляемых бомб на КНДР. Американские и южнокорейские самолеты провели совместные учения по бомбардировке "источников провокаций" в западном море после того, как Северная Корея запустила свою самую мощную баллистическую ракету над Японией.

Также Фокус сообщал, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Ракета пролетела над Японией. В правительстве страны заявили, что Северная Корея запустила межконтинентальную ракету, которая может пролететь 3000 километров.