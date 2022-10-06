Угроза Украине: в РФ существуют два типа "ядерных поездов", — эксперт (видео)

Олег Жданов рассказал, что на вооружении РФ состоят боевые железнодорожные поезда, которые оснащены баллистическими ядерными ракетами дальностью до 6 тысяч км. Также существуют командные пункты, управляющие ядерными силами РФ.

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На балансе российских вооруженных сил находятся два типа боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК), которых проще называют "ядерными поездами" или "поездами-призраками". Первый тип действительно приспособлен для нанесения ядерного удара и именно он может нести потенциальную угрозу Украине. Об особенностях российских эшелонов стратегического назначения рассказал военных эксперт Олег Жданов в новом выпуске проекта "Аргумент".

По словам эксперта, первый тип БЖРК состоит из семи вагонов, которые, как правило, замаскированы под рефрижераторы, или под пассажирские вагоны. Они оснащены баллистическими ядерными ракетами, дальностью 5-6 тысяч километров, поэтому если Россия захочет нанести удар по Украине, то отправлять состав к границам ее границам абсурдно — это можно сделать и из Тагила.

"Такая дивизия в составе ВС РФ есть, она расположена в Нижнем Тагиле. У них есть депо, где размещены эти БЖРК", — объяснил Жданов.

Второй тип так называемых "ядерных поездов" — это передвижной командный пункт по управлению ядерными силами РФ. Это бронированные эшелоны, которые не оснащены ядерным оружием.

"Там находится средство связи управления. В советское время командование могло ехать из Москвы за этим поездом в Екатеринбург. И в ходе движения управлять войсками и силами. В том числе и ядерными", — рассказал эксперт.

Других типов ядерных поездов у России нет. Что касается их использования, в том числе против Украины, то это больше похоже на блеф, полагает эксперт. Однако следует отслеживать информацию от западных союзников о передвижении таких эшелонов.

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"Дело в том, что все места хранения, а их около 12, на территории России верифицированы, и все они находятся за Уралом. Как только начнется движение какого-то ядерного боезаряда, западные разведки об этом будут знать", — отметил Жданов.

Относительно превентивного удара США по конвою, который будет пытаться доставить этот ядерный боезаряд, то, по мнению эксперта, нанести его будет вполне реально. И если Соединенные штаты пропустят его и РФ сможет нанести даже тактический ядерный удар, то это приведет к серьезным имиджевым потерям для США и НАТО.

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Напомним, 4 октября в Сети появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин направил из центральных областей к границам Украины эшелон специализированной военной техники. Западные военные эксперты отметили, что поезд относится к 12-му Главному управлению Минобороны России, которое отвечает за контроль и эксплуатацию ядерного арсенала РФ.