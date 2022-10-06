Загроза Україні: в РФ існують два типи "ядерних потягів", — експерт (відео)

Олег Жданов розповів, що на озброєнні РФ перебувають бойові залізничні потяги, які оснащені балістичними ядерними ракетами дальністю до 6 тисяч кілометрів. Також існують командні пункти, які керують ядерними силами РФ.

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На балансі російських збройних сил знаходяться два типи бойових залізничних ракетних комплексів (БЗРК), які простіше називають "ядерними потягами" або "потягами-примарами". Перший тип справді пристосований для завдання ядерного удару й саме він може нести потенційну загрозу Україні. Про особливості російських ешелонів стратегічного призначення розповів військовий експерт Олег Жданов у новому випуску проєкту "Аргумент".

За словами експерта, перший тип БЗРК складається із семи вагонів, які, як правило, замасковані під рефрижератори, або під пасажирські вагони. Вони оснащені балістичними ядерними ракетами, дальністю 5-6 тисяч кілометрів, тому якщо Росія захоче завдати удару по Україні, то відправляти склад до кордонів її кордонів абсурдно — це можна зробити і з Тагілу.

"Така дивізія у складі ЗС РФ є, вона розташована в Нижньому Тагілі. Вони мають депо, де розміщені ці БЗРК", — пояснив Жданов.

Другий тип так званих "ядерних потягів" — це пересувний командний пункт з управління ядерними силами РФ. Це броньовані ешелони, які не оснащені ядерною зброєю.

"Там знаходиться засіб зв'язку управління. За радянських часів командування могло їхати з Москви за цим потягом до Єкатеринбурга. І в процесі руху керувати військами та силами. Зокрема і ядерними", — розповів експерт.

Інших типів ядерних потягів Росія не має. Щодо їх використання, зокрема проти України, то це більше схоже на блеф, вважає експерт. Однак варто відстежувати інформацію від західних союзників про пересування таких ешелонів.

[ + – ] Залізничний ракетний комплекс "Баргузин"

"Справа в тому, що всі місця зберігання, а їх приблизно 12, на території Росії верифіковані, і всі вони знаходяться за Уралом. Щойно почнеться рух якогось ядерного боєзаряду, західні розвідки про це знатимуть", — зазначив Жданов.

Щодо превентивного удару США по конвою, який намагатиметься доставити цей ядерний боєзаряд, то, на думку експерта, завдати його цілком реально. І якщо Сполучені штати пропустять його й РФ зможе завдати навіть тактичного ядерного удару, це призведе до серйозних іміджевих втрат для США і НАТО.

[ + – ] Про "ядерні потяги Росії" (дивитися з 28:54)

Нагадаємо, 4 жовтня у мережі з'явилася інформація про те, що президент РФ Володимир Путін відправив із центральних областей до кордонів України ешелон спеціалізованої військової техніки. Західні військові експерти зазначили, що потяг належить до 12-го Головного управління Міноборони Росії, яке відповідає за контроль та експлуатацію ядерного арсеналу РФ.