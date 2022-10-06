Контрнаступление ВСУ разорвет надвое войска РФ в Украине: эксперт показал карту

Военный исследователь Майк Мартин опубликовал карту возможных действий украинских войск — от Днепра и Запорожья к Мариуполю и Бердянску. По его словам, в обозримом будущем этот относительно спокойный район может стать эпицентром боестолкновений.

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Командование Вооруженных сил Украины не разглашает информации об имеющемся резерве и количестве погибших, поэтому сложно составить представление об имеющейся численности военнослужащих, о том, сколько еще ВСУ могут привлечь и чем вооружить, сообщает The Daily Mail.

Военный аналитик Майк Мартин из Королевского колледжа Лондона обращает внимание на то обстоятельство, что Украина, в отличие от России, провела общую мобилизацию. Другими словами, каждый житель Украины в возрасте до 65 может быть призван под воинские знамена, а это миллионы военнослужащих, если их обучить и вооружить.

Вопрос в том, где, как и когда можно использовать эти силы. По утверждениям лондонского исследователя, он знает ответ на этот вопрос.

ВСУ, считает Мартин, могут задействовать свой стратегический резерв, чтобы разделить российскую группировку в Украине на две части и тем самым лишить их возможности вновь объединиться общими усилиями.

Карта контрнаступления украинских войск в Херсонской области

Он также опубликовал карту возможного наступления украинских войск — от Днепра и Запорожья к Мариуполю и району Бердянска. За исключением перестрелок в районе Запорожской АЭС и активности украинских партизан, этот фронт оставался относительно спокойным после того, как ВС РФ захватили эту территорию в начале своего масштабного вторжения. Но, по мнению Майка Мартина, в обозримом будущем этот район может стать эпицентром столкновений.

ВСУ, если получится, могут направить группировку из Харьковской области на деоккупацию Луганской и Донецкой областей. Херсонская группировка ВСУ будет мешать переброске российских войск из Херсона, чтобы прийти на подмогу оккупационным войскам на Донбассе.

[ + – ] Карта деоккупации Херсонской области и Крыма.

Основное наступление для деоккупации Херсона и продвижения к Крыму. Дополнительные атаки для освобождения Донбасса и Мариуполя. Возможное наступление с резервом, чтобы разделить поле боя надвое и перерезать снабжение российских войск. После освобождения Мариуполя объединенные украинские войска могут наступать на Крым. Отступление российских войск по Керченскому мосту — и победа Украины.

Деоккупация Крыма

Россия разместила в Украине почти все свои элитные подразделения, возможно, до 30 тыс. человек. Их потеря станет серьезным ударом, после которого Кремлю будет сложно оправиться.

Журналисты приводят слова американского генерала Бена Ходжеса, возглавлявшего силы США в Европе, который считает, что освобождение Херсона открывает дорогу на Крым.

"Крым — это приз. Победа будет достигнута тогда, когда последний российский солдат пройдет по длинному Крымскому мосту", – объяснил Ходжес.

Однако Марк Хертлинг, еще один американский генерал, соглашается с тем, что Крым — это конечная цель Украины. Но вместе с тем предупреждает, что деоккупировать полуостров будет непросто.

В отличие от материковой части Украины с преимущественно равнинной и открытой местностью, в Крыму есть только несколько главных дорог, которые ВСУ могли бы использовать для освобождения полуострова.

Даже с учетом ослабленности российских войск, у ВСУ будет немного вариантов для проведения операции на полуострове.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам генерала-лейтенанта Кита Келлога, бывшего ответственного секретаря Совета национальной безопасности США, исход войны определится юге Украины. ВСУ нужно сосредоточить существенные усилия в Херсонской области — и дальшей перейти к освобождению Крыма.

Сейчас весь российский Черноморский флот прячется за полуостровом, но по мере наступления наших войск ВС РФ окажутся в невыгодной для обороны позиции, поскольку ракеты HIMARS будут долетать даже до Севастополя.