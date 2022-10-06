Контрнаступ ЗСУ розірве надвоє війська РФ в Україні: експерт показав карту

Військовий дослідник Майк Мартін опублікував карту можливих дій українських військ — від Дніпра та Запоріжжя до Маріуполя та Бердянська. За його словами, в найближчому майбутньому цей відносно спокійний район може стати епіцентром бойових зіткнень.

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Командування Збройних сил України не розголошує інформації про наявний резерв і кількість загиблих, тому складно скласти уявлення про чисельність військовослужбовців, про те, скільки ще ЗСУ можуть залучити і чим озброїти, повідомляє The Daily Mail.

Військовий аналітик Майк Мартін із Королівського коледжу Лондона звертає увагу на ту обставину, що Україна, на відміну від Росії, провела спільну мобілізацію. Іншими словами, кожен мешканець України віком до 65 може бути призваний під військові прапори, а це мільйони військовослужбовців, якщо їх навчити та озброїти.

Питання, де, як і коли можна використовувати ці сили. За твердженнями лондонського дослідника, він знає відповідь це питання.

ЗСУ, вважає Мартін, можуть задіяти свій стратегічний резерв, щоб розділити російське угруповання в Україні на дві частини і цим позбавити їх можливості знову об'єднатися спільними зусиллями.

Карта контрнаступу українських військ у Херсонській області

Він також опублікував карту можливого наступу українських військ — від Дніпра та Запоріжжя до Маріуполя та району Бердянська. За винятком перестрілок у районі Запорізької АЕС та активності українських партизанів цей фронт залишався відносно спокійним після того, як ЗС РФ захопили цю територію на початку свого масштабного вторгнення. Але, на думку Майка Мартіна, у найближчому майбутньому цей район може стати епіцентром зіткнень.

ЗСУ, якщо вийде, можуть направити угруповання з Харківської області на деокупацію Луганської та Донецької областей. Херсонське угруповання ЗСУ заважатиме перекиданню російських військ з Херсона, щоб прийти на допомогу окупаційним військам на Донбасі.

[ + – ] Карта деокупації Херсонської області та Криму.

Основний наступ для деокупації Херсона та просування до Криму. Додаткові атаки для звільнення Донбасу та Маріуполя. Можливий наступ із резервом, щоб розділити поле бою надвоє та перерізати постачання російських військ. Після визволення Маріуполя об'єднані українські війська можуть наступати на Крим. Відступ російських військ по Керченському мосту — і перемога України.

Деокупація Криму

Росія розмістила в Україні майже всі свої елітні підрозділи, можливо до 30 тис. осіб. Їхня втрата стане серйозним ударом, після якого Кремлю буде складно оговтатися.

Журналісти наводять слова американського генерала Бена Годжеса, котрий очолював сили США в Європі, який вважає, що звільнення Херсона відкриває дорогу на Крим.

"Крим — це приз. Перемоги буде досягнуто тоді, коли останній російський солдат пройде довгим Кримським мостом", — пояснив Годжес.

Проте Марк Гертлінг, ще один американський генерал, погоджується з тим, що Крим це кінцева мета України. Але водночас попереджає, що деокупувати півострів буде непросто.

На відміну від материкової частини України з переважно рівнинною та відкритою місцевістю, у Криму є лише кілька головних доріг, які ЗСУ могли б використати для звільнення півострова.

Навіть з урахуванням ослабленості російських військ, ЗСУ матиме кілька варіантів для проведення операції на півострові.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками генерала-лейтенанта Кіта Келлога, колишнього відповідального секретаря Ради національної безпеки США, результат війни визначиться на півдні України. ЗСУ треба зосередити суттєві зусилля на Херсонщині — і надалі перейти до звільнення Криму.

Зараз весь російський Чорноморський флот ховається за півостровом, але з наступом наших військ ЗС РФ опиняться в невигідній для оборони позиції, оскільки ракети HIMARS долітатимуть навіть до Севастополя.