Развитие технологий искусственного интеллекта в Китае: направления и проекты

Создание машин, имитирующих или даже превосходящих интеллект и способ мышления человека, всегда относилось к области науки, полной воображения и больших вызовов. Недавние значительные успехи в технологии искусственного интеллекта, такие как автомобили без водителя и игра AlphaGo, вызвали новый виток энтузиазма и принесли еще больше финансирования сфере искусственного интеллекта.

Related video

Учитывая тенденции развития, существующие проблемы и возможности китайского искусственного интеллекта, для принятия решений в этой отрасли необходимо стратегическое мышление.

Фокус перевел новый текст Джанкарло Элиа Валори посвященный развитию искусственного интеллекта в Китае.

В руководствах к действию в рамках программы "Интернет+", изданных Госсоветом, четко указано, что искусственный интеллект является одной из ключевых областей развития для создания новых промышленных моделей. Национальная комиссия по развитию и реформам совместно с Министерством науки и технологий, а также еще четырьмя ведомствами, совместно выпустили планы реализации программы "Интернет+".

План развития состоит из трех основных и девяти второстепенным пунктов. Умные дома, умные мобильные устройства и умные роботы станут ключевыми проектами поддержки развития. План реализации уточняет приоритеты развития и проекты поддержки индустрии ИИ, тем самым показывая, что эта область поднята на национальный стратегический уровень.

Учитывая большое внимание со стороны государства, рост инвестиций в научные исследования и вливание дивидендов в таланты, ожидается ускорение промышленной трансформации. Технологии распознавания лиц и речи, интеллектуальные роботы и другие виды применения будут продолжать расширяться и продвигаться на рынке.

Важно

Шахматы на поле боя. Как искусственный интеллект меняет военное дело

Искусственный интеллект стоит на первом плане национальной стратегии Китая, а это предусматривает необходимость изучения исследовательской практики передовых западных стран для обсуждения, запуска и реализации национального плана.

В последние годы Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и Япония последовательно запускают многочисленные программы и вкладывают огромные инвестиции, охватывающие информационные технологии будущего, а также медицину и неврологию.

Столкнувшись с жесткой международной конкуренцией, Китай изучает опыт вышеуказанных и других стран во всех отраслях и секторах. На повестке дня стоит реализация проекта, который не только включает в себя искусственный интеллект, но и неотделим от наук о живых организмах, особенно нейронаук. Это необходимо для того, чтобы больше ресурсов можно было сконцентрировать на решении наиболее острых социальных потребностей, таких как разработка диагностических и терапевтических методов для профилактики и лечения заболеваний мозга, в частности особенностей нейроразвития, психических заболеваний, ранней диагностики и вмешательства при нейродегенеративных заболеваниях. Основное внимание в исследованиях уделяется принципу работы мозга и пограничным областям, связанным с профилактикой и лечением основных заболеваний мозга.

[ + – ] Цифровая система языка жестов, управляемая системой искусственного интеллекта Wu Dao 2.0, во время организованного медиа-тура в Пекинскую академию искусственного интеллекта (BAAI) в Пекине, Китай, 10 февраля 2022 года

Как уже было замечено, в основе искусственого интеллекта лежат математика, физика, экономика, нейронаука, психология, философия, компьютерная инженерия, кибернетика, лингвистика, биология, когнитивная наука, бионика и другие дисциплины и их пересечения.

Предметная область искусственного интеллекта имеет очень широкое и чрезвычайно богатое исследовательское содержимое, включая когнитивное моделирование; инженерию знания; машинное восприятие; машинное мышление и обучение; поведение машин и т.д.

Различные исследователи искусственного интеллекта изучают эти вопросы под разными углами: одни из них сосредоточены на моделировании функций мозга; другие – на прикладных применениях; на структуре системы и поддерживающей среде; на распределенной системе искусственного интеллекта; на машинных доказательствах теорем; на рассуждениях в условиях неопределенности и т. д.

Китайские ученые добились важных успехов в области машинного доказательства теорем, иерархического представления знаний и рассуждений, автоматического планирования, распознавания радужной оболочки глаза и речи, эволюционной оптимизации, майнинга данных (процесс извлечения и обнаружения закономерностей в больших массивах данных с использованием различных методов, начиная с машинного обучения и заканчивая статистикой и системами баз данных) и т.д. В области фундаментальных исследований ИИ китайские специалисты имеют большое международное влияние. Однако в целом результаты пока недостаточны, сфера применения не слишком широка, а общее влияние можно расширить еще больше.

Важно

Искусственный интеллект и нейросети: о чем мечтают современные командиры

Фундаментальные исследования искусственного интеллекта являются краеугольным камнем устойчивого развития соответствующих технологий. Только заложив этот прочный фундамент, мы сможем обеспечить движущую силу для энергичного развития и всесторонней модернизации в области их применения. Необходимо всесторонне укреплять фундаментальные исследования в области ИИ и поощрять перспективные междисциплинарные инновации.

Спрос на программное обеспечение является неисчерпаемым источником технологических инноваций. Развитие ИИ считается четвертой промышленной революцией, основанной на трех применениях искусственного интеллекта – на заводе, в производстве и в логистике.

Основное содержание плана "Сделано в Китае 2025" заключается в создании производственной линии, принятии модели управления и эксплуатации и работе со следующими пятью аспектами: дизайн, технология, производство, гарантийное обслуживание и управление. Ключевая роль технологии ИИ в "умном" производстве станет заметна только на основе развития этих аспектов.

[ + – ] Развитие искусственного интеллекта считается четвертой промышленной революцией, основанной на трех применениях искусственного интеллекта – на заводе, в производстве и в логистике Фото: Getty Images

Внедрение технологии ИИ актуально для всех видов инвестиций. Например, интеллектуальное развитие технологий, применяемых на промышленных и горнодобывающих предприятиях, включает пять пунктов:

использование интеллектуальных машин (включая умных роботов) для замены рабочих в опасных, токсичных, радиоактивных и других вредных средах и в тяжелых, изнурительных, монотонных, высотных, пыльных и других сложных условиях, для снижения интенсивности физического и умственного труда и защиты работников (вопрос здоровья); использование технологии ИИ для проектирования заводов и шахт, производственных цехов, участков и оборудования, а также быстрой оптимизации схемы проектирования и достижения проектного интеллекта производства; внедрение технологии ИИ на всех этапах производственного процесса; разработка интеллектуальной системы консультаций и принятия решений: предоставление научных консультаций, принятие решений и управление производственным процессом, переход к интеллектуальному производству и управлению персоналом; исследование и разработка различных экспертных систем для планирования производства: мониторинг и контроль производственного процесса; интеллектуальная диагностика неисправностей производственных систем и оборудования; повышение производительности труда и качества продукции.

Разработчики искусственного интеллекта считают программы "Сделано в Китае 2025" и "Интернет +" отличными возможностями. Они используют этот исторический шанс второй машинной революции и энергично развивают эти области. Умные технологии и промышленность привносят идеи в "новую" норму экономики. Необходимо и далее улучшать возможности исследований, разработок и инноваций технологии ИИ в промышленной сфере, а также разрабатывать продукты высокого уровня и избегать повторения низких результатов и бессистемной конкуренции. Мы должны поощрять продвижение и внедрение этих технологий и сделать "умную" промышленность больше и сильнее.

Как высокотехнологичный сегмент, ИИ нуждается в инновационных механизмах политики, системах управления, рыночных механизмах и трансформации производительности, чтобы обеспечить отличную среду для развития его отраслей и инициатив.

Необходимо вести политику, стимулирующую внедрение искусственного интеллекта в рынок технологий, чтобы получить новые виды его практического приложения и ускорить переход новых технологий из лаборатории в практическую плоскость.

Об авторе

Джанкарло Элиа Валори – всемирно известный итальянский экономист и эксперт по международным отношениям, занимающий пост президента Международной всемирной группы. В 1995 году в Еврейском университете Иерусалима была открыта кафедра мира и регионального сотрудничества имени Джанкарло Элиа Валори. Профессор Валори также возглавляет кафедры по изучению мира в Университете Иешива в Нью-Йорке и в Пекинском университете в Китае. Помимо прочих многочисленных наград от стран и учреждений по всему миру, профессор Валори – почетный член Академии наук Института Франции, а также кавалер Большого креста и кавалер труда Итальянской Республики.

Важно