Розвиток технологій штучного інтелекту в Китаї: напрямки та проєкти

Створення машин, що імітують або навіть перевершують інтелект і спосіб мислення людини, завжди належало до галузі науки, багатої на уяву та великі виклики. Нещодавні значні успіхи в технології штучного інтелекту, такі як автомобілі без водія та гра AlphaGo, викликали новий виток ентузіазму та принесли ще більше фінансування сфері штучного інтелекту.

Related video

Враховуючи тенденції розвитку, наявні проблеми та можливості китайського штучного інтелекту, для прийняття рішень у цій галузі необхідне стратегічне мислення.

Фокус переклав новий текст Джанкарло Еліа Валорі, присвячений розвитку штучного інтелекту в Китаї.

У посібниках до дії у рамках програми "Інтернет+", виданих Держрадою, чітко зазначено, що штучний інтелект є однією з ключових галузей розвитку для створення нових промислових моделей. Національна комісія з розвитку та реформ спільно з Міністерством науки і технологій, а також ще чотирма відомствами спільно випустили плани реалізації програми "Інтернет+".

План розвитку складається з трьох основних та дев'яти другорядних пунктів. Розумні будинки, розумні мобільні пристрої та розумні роботи стануть визначальними проєктами підтримки розвитку. План реалізації уточнює пріоритети розвитку та проєкти підтримки індустрії ШІ, тим самим показуючи, що ця галузь піднята на національний стратегічний рівень.

З огляду на велику увагу з боку держави, зростання інвестицій у наукові дослідження та вливання дивідендів у таланти очікується прискорення промислової трансформації. Технології розпізнавання осіб та мови, інтелектуальні роботи та інші види застосування продовжуватимуть розширюватись та просуватись на ринку.

Важливо

Шахи на полі бою. Як штучний інтелект змінює військову справу

Штучний інтелект знаходиться на першому плані національної стратегії Китаю, а це передбачає необхідність вивчення дослідницької практики передових західних країн для обговорення, запуску та реалізації національного плану.

В останні роки Сполучені Штати Америки, Європейський Союз та Японія послідовно запускають численні програми та вкладають величезні інвестиції, що охоплюють інформаційні технології майбутнього, а також медицину та неврологію.

Зіткнувшись із жорсткою міжнародною конкуренцією, Китай вивчає досвід вищезгаданих та інших країн у всіх галузях та секторах. На порядку денному стоїть реалізація проєкту, який не тільки включає штучний інтелект, але й є невіддільним від наук про живі організми, особливо нейронаук. Це необхідно для того, щоб більше ресурсів можна було сконцентрувати на вирішенні найгостріших соціальних потреб, таких як розробка діагностичних та терапевтичних методів для профілактики та лікування захворювань мозку, зокрема особливостей нейророзвитку, психічних захворювань, ранньої діагностики та втручання при нейродегенеративних захворюваннях. Основна увага в дослідженнях приділяється принципу роботи мозку та прикордонним областям, які пов'язані із профілактикою та лікуванням основних захворювань мозку.

[ + – ] Цифрова система мови жестів, керована системою штучного інтелекту Wu Dao 2.0, під час організованого медіатуру до Пекінської академії штучного інтелекту (BAAI) у Пекіні, Китай, 10 лютого 2022 року

Як зазначалося, в основі штучного інтелекту є математика, фізика, економіка, нейронаука, психологія, філософія, комп'ютерна інженерія, кібернетика, лінгвістика, біологія, когнітивна наука, біоніка та інші дисципліни і їх перетини.

Предметна область штучного інтелекту має дуже широкий і надзвичайно багатий дослідницький вміст, включаючи когнітивне моделювання; інженерію знання; машинне сприйняття; машинне мислення та навчання; поведінка машин тощо.

Різні дослідники штучного інтелекту вивчають питання з різноматних кутів: одні з них зосереджені на моделюванні функцій мозку; інші – на прикладних застосуваннях; на структурі системи та підтримуючому середовищі; на розподіленій системі штучного інтелекту; на машинних доказах теорем; на міркуваннях за умов невизначеності тощо.

Китайські вчені домоглися важливих успіхів у галузі машинного доказу теорем, ієрархічного представлення знань і міркувань, автоматичного планування, розпізнавання райдужної оболонки ока і мови, еволюційної оптимізації, майнінгу даних (процес вилучення та виявлення закономірностей у великих масивах даних з використанням різних методів, починаючи з машинного навчання та закінчуючи статистикою та системами баз даних) і т. ін. У галузі фундаментальних досліджень ШІ китайські фахівці мають великий міжнародний вплив. Однак загалом результати поки що недостатні, сфера застосування не надто широка, а загальний вплив можна розширити ще більше.

Важливо

Штучний інтелект та нейромережі: про що мріють сучасні командири

Фундаментальні дослідження штучного інтелекту є наріжним каменем сталого розвитку відповідних технологій. Тільки заклавши цей міцний фундамент, ми зможемо забезпечити рушійну силу для енергійного розвитку та всебічної модернізації у сфері їх застосування. Необхідно всебічно зміцнювати фундаментальні дослідження в галузі ШІ та заохочувати перспективні міждисциплінарні інновації.

Попит на програмне забезпечення є невичерпним джерелом технологічних інновацій. Розвиток ШІ вважається четвертою промисловою революцією, заснованої на трьох застосуваннях штучного інтелекту – на заводі, у виробництві та у логістиці.

Основний зміст плану "Зроблено в Китаї 2025" полягає у створенні виробничої лінії, прийнятті моделі управління та експлуатації і роботі з наступними п'ятьма аспектами: дизайн, технологія, виробництво, гарантійне обслуговування та управління. Основна роль технології ШІ в "розумному" виробництві стане помітною лише на основі розвитку цих аспектів.

[ + – ] Розвиток штучного інтелекту вважається четвертою промисловою революцією, заснованої на трьох застосуваннях штучного інтелекту – на заводі, у виробництві та у логістиці Фото: Getty Images

Впровадження технології ШІ актуальне для всіх видів інвестицій. Наприклад, інтелектуальний розвиток технологій, що застосовуються на промислових та гірничодобувних підприємствах, включає п'ять пунктів:

використання інтелектуальних машин (включно з розумними роботами) для заміни робітників у небезпечних, токсичних, радіоактивних та інших шкідливих середовищах та у важких, виснажливих, монотонних, висотних, запорошених та інших складних умовах, для зниження інтенсивності фізичної та розумової праці та захисту працівників (питання здоров'я); використання технології ШІ для проєктування заводів та шахт, виробничих цехів, дільниць та обладнання, а також швидкої оптимізації схеми проєктування та досягнення проєктного інтелекту виробництва; впровадження технології ШІ на всіх етапах виробничого процесу; розробка інтелектуальної системи консультацій та прийняття рішень: надання наукових консультацій, прийняття рішень та управління виробничим процесом, перехід до інтелектуального виробництва та управління персоналом; дослідження та розробка різних експертних систем для планування виробництва: моніторинг та контроль виробничого процесу; інтелектуальна діагностика несправностей виробничих систем та обладнання; підвищення продуктивності праці та якості продукції.

Розробники штучного інтелекту вважають програми "Зроблено в Китаї 2025" та "Інтернет+" відмінними можливостями. Вони використовують цей історичний шанс другої машинної революції та енергійно розвивають ці галузі. Розумні технології та промисловість вносять ідеї до "нової" норми економіки. Необхідно й надалі покращувати можливості досліджень, розробок та інновацій технології ШІ у промисловій сфері, а також розробляти продукти високого рівня та уникати повторення низьких результатів та безсистемної конкуренції. Ми повинні заохочувати просування та впровадження цих технологій і зробити "розумну" промисловість більшою та сильнішою.

Як високотехнологічний сегмент, ШІ потребує інноваційних механізмів політики, систем управління, ринкових механізмів та трансформації продуктивності, щоб забезпечити відмінне середовище для розвитку його галузей та ініціатив.

Необхідно вести політику, яка стимулює впровадження штучного інтелекту в ринок технологій, щоб отримати нові види його практичного застосування та прискорити перехід нових технологій з лабораторії в практичну площину.

про автора

Джанкарло Еліа Валорі – всесвітньо відомий італійський економіст та експерт з міжнародних відносин, який обіймає посаду президента Міжнародної всесвітньої групи. У 1995 році в Єврейському університеті Єрусалиму було відкрито кафедру миру та регіонального співробітництва імені Джанкарло Еліа Валорі. Професор Валорі також очолює кафедри з вивчення миру в Університеті Ієшіва в Нью-Йорку та Пекінському університеті в Китаї. Крім багатьох численних нагород від країн і установ по всьому світу, професор Валорі – почесний член Академії наук Інституту Франції, а також кавалер Великого хреста та кавалер праці Італійської Республіки.

Важливо