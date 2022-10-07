Умирающий Путин хочет забрать с собой мир и уже решил применить ядерное оружие, — Mirror

По данным журналистов, решение о применении демонстрационного или тактического ядерного оружия уже принято. Вопрос лишь в том, где, когда и как. Сейчас мир еще ближе к "ядерному апокалипсису", чем во время Карибского кризиса.

Related video

В пятницу, 7 октября, в день, когда российский президент Владимир Путин отмечает 70-летие, он уже принял решение о применении тактического ядерного оружия. Об этом сообщает The Mirror, ссылаясь на свои источники.

Журналисты приводят слова политолога Валерия Соловья, бывшего профессора МГИМО, который утверждает, что глава Кремля умирает, но при этом хочет забрать с собой и весь мир.

Такое заявление прозвучало на фоне анонсированного патриархом Кириллом молебна за здравие российского президента.

"Решение об использовании демонстрационного или тактического ядерного оружия, по сути, уже принято", — заявил Соловей, с которым консультировались сотрудники посольств западных в Москве после его слов о состоянии здоровья Путина.

По его словам, вопрос лишь в том, где, когда и как…

"Не думаю, что мы окажемся на пороге смерти, но знаю, что мы сможем через это пройти".

Эксперт считает, что сейчас мир ближе к ядерному апокалипсису, чем во времена Карибского кризиса. По его мнению, президент РФ всерьез вознамерился продемонстрировать свое тактическое ядерное оружие.

"Путин не может позволить себе проиграть. У него в рукаве осталось два козыря — мобилизация, которую он уже проводит, и ядерное оружие", — пояснил Соловей.

"Президент не в состоянии адекватно оценивать текущее положение вещей и принимать взвешенные решения", — сказал он, добавив, что Путин хочет забрать весь мир с собой.

Напомним, что элита Путина готовит госпереворот, чтобы избежать ядерной войны. По данным журналистов, если Путин решит прибегнуть к ядерному оружию, от кремлевского окружения стоит ожидать мятежа. Руководитель Кремля в конечном итоге уйдет в отставку или же погибнет.

Ранее Фокус сообщал, что риск ядерной войны президент США Джо Байден оценивает как самый высокий со времен Карибского кризиса. По словам американского лидера, он не думает, что Путин шутил, когда говорил о готовности к ядерному удару.