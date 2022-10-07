Путін, який вмирає, хоче забрати з собою світ і вже вирішив застосувати ядерну зброю, — Mirror

За даними журналістів, рішення про застосування демонстраційної чи тактичної ядерної зброї вже ухвалено. Питання лише в тому, де, коли і як. Зараз світ ще ближчий до "ядерного апокаліпсису", ніж під час Карибської кризи.

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У п'ятницю, 7 жовтня, у день, коли російський президент Володимир Путін відзначає 70-річчя, він уже ухвалив рішення щодо застосування тактичної ядерної зброї. Про це повідомляє The Mirror, посилаючись на свої джерела.

Журналісти наводять слова політолога Валерія Солов'я, колишнього професора МДІМВ, який стверджує, що глава Кремля помирає, але при цьому хоче забрати з собою весь світ.

Така заява прозвучала на тлі анонсованого патріархом Кирилом молебню за здоров'я російського президента.

"Рішення про використання демонстраційної чи тактичної ядерної зброї, по суті, вже прийнято", — заявив Соловей, з яким консультувалися співробітники західних посольств у Москві після його слів про стан здоров'я Путіна.

За його словами, питання лише у тому, де, коли і як…

"Не думаю, що ми опинимося на порозі смерті, але знаю, що ми зможемо через це пройти".

Експерт вважає, що зараз світ ближчий до ядерного апокаліпсису, ніж за часів Карибської кризи. На його думку, президент РФ має серйозний намір продемонструвати свою тактичну ядерну зброю.

"Путін не може дозволити собі програти. У нього в рукаві залишилося два козирі — мобілізація, яку він уже проводить, і ядерна зброя", — пояснив Соловей.

"Президент не в змозі адекватно оцінювати повсякденний стан речей і приймати виважені рішення", — сказав він, додавши, що Путін хоче забрати весь світ із собою.

Нагадаємо, що еліта Путіна готує держпереворот, щоб уникнути ядерної війни. За даними журналістів, якщо Путін вирішить вдатися до ядерної зброї, від кремлівського оточення варто чекати заколоту. Керівник Кремля зрештою піде у відставку або загине.

Раніше Фокус повідомляв, що ризик ядерної війни президент США Джо Байден оцінює як найвищий з часів Карибської кризи. За словами американського лідера, він не думає, що Путін жартував, коли говорив про готовність до ядерного удару.