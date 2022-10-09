Сирийские боевики в Украине: солдаты из "Сил Тигра" понесли потери под Херсоном, — СМИ

Сообщается, что наемники из клана Асада при поддержке российской стороны принимают участие в боевых действиях под Донецком и Херсоном.

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Украинские защитники в ходе контрнаступления на Херсонском направлении уничтожили пять боевиков из так называемого подразделения "Сила Тигра". Как сообщает израильский сайт Nziv, это свидетельствует о том, что в Украине воюют сирийские военнослужащие из 25-ой дивизии специального назначения армии Башара Асада под командованием полковника Сухель аль-Хасана.

Источники издания сообщают, что украинские вооруженные силы предприняли контрудар на северо-востоке Херсонской области и взяли под контроль новые районы на правом берегу Дуная, что привело к гибели и ранению нескольких военнослужащих из ВС РФ и наемников, воюющих на их стороне.

Кроме того сообщается, что сирийские наемники из клана Асада при поддержке российской стороны принимают участие в боевых действиях под Донецком, а также дислоцируются в районе Херсона. Речь идет о сотнях наемников, которые начали прибывать в Украину еще в марте.

"Они были переброшены из аэропорта Латакии, что на северо-западе Сирии, на российскую территорию. А оттуда они были распределены по фронтам на Украине", — сообщают журналисты.

Борьба кланов в Сирии

В то же время обозреватели сообщают, что непосредственное участие "Сил Тигра" в войне против Украины может означать намерение Кремля передать власть в Сирии в руки аль-Хасана, поскольку отношения между Асадом и президентом РФ Владимиром Путиным переживают не лучшее время.

Информация о том, что сирийские боевики могут принять участие в боевых действиях в Украине появилась еще в марте. Однако их отправка на фронт откладывалась, в том числе из-за отсутствия мотивации со стороны властей Сирии. Позже журналисты заметили, что во время российско-сирийских учений генерал-майор Сухель аль-Хасан находился на полигоне и непосредственно руководил сирийскими военными.

Более того во время своего визита в Сирию Путин наградил генерал-майора высокой наградой за отличную службу своему народу и России, что сильно огорчило президента Асада. По слухам, противоборствующий клан под руководством брата президента Асада, Маэра Асада, хотели устранить аль-Хасан, но в Кремле дали понять, что это будет иметь губительные последствия для клана Асада.

Напомним, в материале агентства Reuters от 15 сентября говорилось о том, что Россия инициировала переговоры между Анкарой и Дамаском с целью перебросить свои войска из Сирии в Украину и в то же время сохранить свое политическое влияние в ближневосточном регионе. По замыслу Кремля, Турция должна нормализовать отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, что ускорит "политическое решение" в Сирии.