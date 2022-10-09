Сирійські бойовики в Україні: солдати із "Сил Тигра" зазнали втрат під Херсоном, — ЗМІ

Повідомляється, що найманці з клану Асада за підтримки російської сторони беруть участь у бойових діях під Донецьком та Херсоном.

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Українські захисники під час контрнаступу на Херсонському напрямку знищили п'ятьох бойовиків з так званого підрозділу "Сила Тигра". Як повідомляє ізраїльський сайт Nziv, це свідчить про те, що в Україні воюють сирійські військовослужбовці з 25 дивізії спеціального призначення армії Башара Асада під командуванням полковника Сухель аль-Хасана.

Джерела видання повідомляють, що українські збройні сили здійснили контрудар на північному сході Херсонської області та взяли під контроль нові райони на правому березі Дунаю, що призвело до загибелі та поранення кількох військовослужбовців із ЗС РФ та найманців, що воюють на їхньому боці.

Крім того, повідомляється, що сирійські найманці з клану Асада за підтримки російської сторони беруть участь у бойових діях під Донецьком, а також дислокуються в районі Херсона. Йдеться про сотні найманців, які почали прибувати до України ще у березні.

"Вони були перекинуті з аеропорту Латакії, що на північному заході Сирії, на російську територію. А звідти вони були розподілені фронтами в Україні", — повідомляють журналісти.

Боротьба кланів у Сирії

Водночас оглядачі повідомляють, що безпосередня участь "Сил Тигра" у війні проти України може означати намір Кремля передати владу в Сирії до рук аль-Хасана, оскільки відносини між Асадом та президентом РФ Володимиром Путіним переживають не найкращий час.

Інформація про те, що сирійські бойовики можуть взяти участь у бойових діях в Україні, з'явилася ще в березні. Однак їхнє відправлення на фронт відкладалося, зокрема через відсутність мотивації з боку влади Сирії. Пізніше журналісти зауважили, що під час російсько-сирійських навчань генерал-майор Сухель аль-Хасан перебував на полігоні та безпосередньо керував сирійськими військовими.

Понад те, під час свого візиту до Сирії Путін нагородив генерал-майора високою нагородою за відмінну службу своєму народу та Росії, що дуже засмутило президента Асада. За чутками, протиборчий клан під керівництвом брата президента Асада, Маера Асада хотіли усунути аль-Хасан, але в Кремлі дали зрозуміти, що це матиме згубні наслідки для клану Асада.

Нагадаємо, у матеріалі агентства Reuters від 15 вересня йшлося про те, що Росія ініціювала переговори між Анкарою та Дамаском з метою перекинути свої війська з Сирії до України та водночас зберегти свій політичний вплив у близькосхідному регіоні. За задумом Кремля, Туреччина має нормалізувати відносини із президентом Сирії Башаром Асадом, що прискорить "політичне рішення" у Сирії.