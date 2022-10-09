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Военный Фокус Российско-украинская война

Позавидовал "лексусу": пропагандист из росСМИ обвинил чиновника "ДНР" в покушении (видео)

Андрей Руденко, покушение на руденко, стрельба в руденко, стрельба в журналиста россми
Фото: Скрин видео | Пропагандист из ВГРК Андрей Руденко

Журналист утверждает, что его уложили лицом на землю и стреляли над головой с автомата. После чего несколько раз ударили ногой и предали в "МВД".

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Во временно оккупированном Донецке "военкор" и пропагандист из ВГРК Андрей Руденко и так называемый "замглавы МВД ДНР" Владислав Козырев не нашли общего языка на месте последствий ночного обстрела города. Конфликт закончился тем, что Козырев достал оружие и открыл по кремлевскому пропагандисту огонь, сообщает "Lenta.ru".

В своем Telegram Руденко указал, что по нему стрелял именно Козырев, а его мотивацией было то, что журналист был якобы с оружием и оказывал сопротивление. Однако оказалось, что журналист перепутал фамилии, а позже и вовсе удалил сообщение. Вместо него он записал эмоциональное видео, где рассказал свою версию происшествия.

По его словам, он вместе с водителем прибыл на пересечение улиц Артема и Гринкевича, где "правоохранители" оцепили территорию. Их остановили силовики, после чего сотрудник МГБ с автоматом уложил их лицом на землю и выстрелил над головой восемь раз.

"Он несколько раз ударил меня ногой, и со словами "эти люди напали на сотрудников МГБ" нас передал МВД. Это обращение к Павленко, министру МГБ", — рассказал Руденко.

В то же время по "официальной" версии Руденко, приехавший на место происшествия, якобы пребывал в шоковом состоянии и попытался прорваться за оцепление, но его в целях безопасности не пустили.

"Оружие в отношении Руденко не применялось. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", — заявили силовики.

В некоторых местных пабликах сообщили, что журналист приехал пьяным и вел себя таким образом, что силовики были вынуждены его успокаивать, поскольку он препятствовал выполнению "служебных обязанностей".

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На что Руденко написал, что силовики "ДНР" окончательно запутались "и не могут разобраться, где друзья, а где враги". Некоторые его коллеги по пропагандистскому цеху придумали версию о том, что покушение на журналиста якобы будет на руку Киеву и потребовали от "правоохранительных органов" немедленной публичной оценки произошедшего.

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Однако в последнем посте сам Руденко назвал истинную причину нападения на него. По его словам, силовики позавидовали его недешевому автомобилю Lexus 470, на котором они подъехали снимать очередной репортаж.

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Ранее сообщалось, что российские власти разрешили государственным медиа признавать некоторые неудачи России на войне против Украины. Агентство Bloomberg отметило, что раньше в росСМИ появлялись лишь репортажи о якобы сплошных победах на фронте, но сейчас медиа могут выступать с открытой критикой военного руководства РФ.