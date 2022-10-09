Позавидовал "лексусу": пропагандист из росСМИ обвинил чиновника "ДНР" в покушении (видео)

Журналист утверждает, что его уложили лицом на землю и стреляли над головой с автомата. После чего несколько раз ударили ногой и предали в "МВД".

Related video

Во временно оккупированном Донецке "военкор" и пропагандист из ВГРК Андрей Руденко и так называемый "замглавы МВД ДНР" Владислав Козырев не нашли общего языка на месте последствий ночного обстрела города. Конфликт закончился тем, что Козырев достал оружие и открыл по кремлевскому пропагандисту огонь, сообщает "Lenta.ru".

В своем Telegram Руденко указал, что по нему стрелял именно Козырев, а его мотивацией было то, что журналист был якобы с оружием и оказывал сопротивление. Однако оказалось, что журналист перепутал фамилии, а позже и вовсе удалил сообщение. Вместо него он записал эмоциональное видео, где рассказал свою версию происшествия.

По его словам, он вместе с водителем прибыл на пересечение улиц Артема и Гринкевича, где "правоохранители" оцепили территорию. Их остановили силовики, после чего сотрудник МГБ с автоматом уложил их лицом на землю и выстрелил над головой восемь раз.

"Он несколько раз ударил меня ногой, и со словами "эти люди напали на сотрудников МГБ" нас передал МВД. Это обращение к Павленко, министру МГБ", — рассказал Руденко.

В то же время по "официальной" версии Руденко, приехавший на место происшествия, якобы пребывал в шоковом состоянии и попытался прорваться за оцепление, но его в целях безопасности не пустили.

"Оружие в отношении Руденко не применялось. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", — заявили силовики.

В некоторых местных пабликах сообщили, что журналист приехал пьяным и вел себя таким образом, что силовики были вынуждены его успокаивать, поскольку он препятствовал выполнению "служебных обязанностей".

На что Руденко написал, что силовики "ДНР" окончательно запутались "и не могут разобраться, где друзья, а где враги". Некоторые его коллеги по пропагандистскому цеху придумали версию о том, что покушение на журналиста якобы будет на руку Киеву и потребовали от "правоохранительных органов" немедленной публичной оценки произошедшего.

Однако в последнем посте сам Руденко назвал истинную причину нападения на него. По его словам, силовики позавидовали его недешевому автомобилю Lexus 470, на котором они подъехали снимать очередной репортаж.

Ранее сообщалось, что российские власти разрешили государственным медиа признавать некоторые неудачи России на войне против Украины. Агентство Bloomberg отметило, что раньше в росСМИ появлялись лишь репортажи о якобы сплошных победах на фронте, но сейчас медиа могут выступать с открытой критикой военного руководства РФ.