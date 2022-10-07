Кремль разрешил госСМИ признавать некоторые неудачи России на фронте, – Bloomberg

ВС РФ чуть ли не ежедневно сдает свои позиции на поле боя. На этом фоне "оптимистическая пропаганда" Москвы лишь усиливает растущие сомнения россиян. По этой причине в Кремле решили несколько изменить риторику, пишут журналисты.

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Кремль разрешил государственным медиа признавать некоторые неудачи России на войне против Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как сообщают журналисты, на фоне очевидных поражений ВС РФ сразу на нескольких направлениях на фронте "оптимистическая пропаганда", транслируемая Москвой, лишь усиливает растущие сомнения в обществе. В связи с этим власти страны решили несколько изменить официальную риторику.

Если изначально на телевидении и в других СМИ появлялись лишь репортажи о якобы сплошных победах на фронте, то сейчас медиа могут выступать с открытой критикой военного руководства РФ.

"Мы должны перестать лгать. Наши люди не дураки", — заявил на этой неделе в одном из российских ток-шоу генерал Андрей Картаполов, который сейчас является депутатом Госдумы и возглавляет комитет по обороне в нижней палате парламента РФ.

После того, как ВСУ успешно отвоевали населенные пункты, которые только накануне аннексировала Россия, росСМИ пришлось отказаться от официальной линии, что ВС РФ отступает согласно продуманному плану.

"Вчера мы потеряли 16 населенных пунктов в Херсонской области. Что мы сегодня потеряем?" –– прокомментировала в эфире 5 октября пропагандистка Ольга Скабеева.

Несмотря на уже открытую критику российской армии, такие обвинения не распространяются на самого Путина.

Новая риторика как оправдание агрессии

Основатель исследовательской группы R.Politik Татьяна Становая считает, что такое внезапное появление на телевидении критики ведения войны может стать своеобразным оправданием для изменения российской военной стратегии в сторону неизбирательных атак по городам Украины.

"Среди правящей элиты [РФ] идут серьезные дебаты о том, как выиграть эту войну. Особенно теперь, когда армия показала, что она не способна сделать это. Так что теперь идет охота на виновных и попытки заставить Путина искать другие решения", –– комментирует Становая.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о новых ограничениях, которые США ввели против России. По его словам, РФ давно приспособилась к жизни в подобных быстро меняющихся условиях.

Также Фокус писал о том, что официальный Киев настойчиво просит у США ракеты большей дальности для нанесения ударов по военным объектам на захваченной Россией территории, включая Крым.