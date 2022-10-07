Кремль дозволив держЗМІ визнавати деякі невдачі Росії на фронті, – Bloomberg

ЗС РФ мало не щодня здає свої позиції на полі бою. На цьому тлі "оптимістична пропаганда" Москви лише посилює підвищені сумніви росіян. З цієї причини у Кремлі вирішили дещо змінити риторику, пишуть журналісти.

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Кремль дозволив державним медіа визнавати деякі невдачі Росії на війні проти України. Про це пише агентство Bloomberg.

Як повідомляють журналісти, на тлі очевидних поразок ЗС РФ одразу на кількох напрямках на фронті "оптимістична пропаганда", що транслюється Москвою, лише посилює підвищені сумніви в суспільстві. У зв'язку з цим влада країни вирішила дещо змінити офіційну риторику.

Якщо спочатку на телебаченні й інших ЗМІ з'являлися лише репортажі про нібито суцільні перемоги на фронті, то зараз медіа можуть виступати з відкритою критикою військового керівництва РФ.

"Ми повинні перестати брехати. Наші люди не дурні", — заявив цього тижня в одному з російських ток-шоу генерал Андрій Картаполов, який зараз є депутатом Держдуми й очолює комітет з оборони в нижній палаті парламенту РФ.

Після того, як ЗСУ успішно відвоювали населені пункти, які тільки напередодні анексувала Росія, росЗМІ довелося відмовитися від офіційної лінії, що ЗС РФ відступає згідно з продуманим планом.

"Вчора ми втратили 16 населених пунктів у Херсонській області. Що ми сьогодні втратимо?" –– прокоментувала в ефірі 5 жовтня пропагандистка Ольга Скабєєва.

Незважаючи на відкриту критику російської армії, такі звинувачення не поширюються власне на Путіна.

Нова риторика як виправдання агресії

Засновниця дослідницької групи R.Politik Тетяна Станова вважає, що така раптова поява на телебаченні критики ведення війни може стати своєрідним виправданням для зміни російської військової стратегії у бік невиборчих атак по містах України.

"Серед керівної еліти [РФ] йдуть серйозні дебати про те, як виграти цю війну. Особливо тепер, коли армія показала, що вона не здатна зробити це. Отже тепер йде полювання на винних і спроби змусити Путіна шукати інші рішення", –– коментує Станова.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв висловився про нові обмеження, які США ввели проти Росії. За його словами, РФ давно пристосувалася до життя в подібних умовах, що швидко змінюються.

Також Фокус писав про те, що офіційний Київ наполегливо просить у США ракети більшої дальності для завдання ударів по військових об'єктах на захопленій Росією території, враховуючи Крим.