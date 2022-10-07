У Путіна хочуть змусити США просити про помилування, а Європу вже назавжди залишили без газу

За словами Дмитра Медведєва, європейські країни, мабуть, вже назавжди залишаться без газу. "Найвідмороженіші вороги Росії", серед яких Литва, Латвія та Чехія, вже пожинають плоди своєї "блювотної ненависті до Росії".

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв висловився про нові обмеження, які США запровадили проти Росії. За його словами, РФ давно пристосувалася до життя в подібних умовах, що швидко змінюються. Про це Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

Колишній російський президент сказав, що інфляція в РФ сповільнилася, а ВВП показує велику стійкість.

"Порвати на шматки" нашу економіку в Заходу вкотре не вийшло, — йдеться у публікації. — Головне — РФ має не лише необхідний запас міцності, а й усі можливості для подальшого розвитку".

У Євросоюзі ж, за словами Медведєва, спостерігається рекордна за останні десятиліття інфляція, а в низці країн, серед яких "найвідмороженіші вороги Росії", становище найбільш плачевне.

Вони, пояснив Медведєв, повною мірою пожинають плоди своєї блювотної ненависті до Росії. Серед таких країн: Литва, Латвія і Чехія.

Колишній президент РФ знову нагадав, що на Європу чекає холодна зима та припустив, що європейські країни вже назавжди залишаться без російського газу.

"Дійшло, мабуть, що тепер вони можуть залишитися без газу назавжди", — уточнив російський політик.

Ба більше, він заявив, що в найближчі кілька місяців на Європу чекає економічний спад, а США — "головний розпалювач війни проти РФ" — взагалі зіткнеться з катастрофічними наслідками.

При цьому він вважає, що закликати до розсудливості ворогів не варто.

"Ворогів треба змусити просити про пощаду в програній економічній битві, — наполягає російський політик, — і завершувати її повною і беззастережною капітуляцією".

Нагадаємо, що Медведєв пригрозив знищити "значну частину українців", якщо ЗСУ продовжать воювати.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними британської розвідки, РФ продовжуватиме втрачати свої важкі озброєння в Україні. Вже понад половину всього танкового парку ЗСУ складає захоплена російська техніка. Це 440 танків і 650 бронемашин.