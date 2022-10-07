У Путина хотят заставить США просить о пощаде, а Европу уже навсегда оставили без газа

По словам Дмитрия Медведева, европейские страны, вероятно, уже навсегда останутся без газа. "Самые отмороженные враги России", среди которых Литва, Латвия и Чехия, уже пожинают плоды своей "рвотной ненависти к России".

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о новых ограничениях, которые США ввели против России. По его словам, РФ давно приспособилась к жизни в подобных быстро меняющихся условиях. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

Бывший российский президент сказал, что инфляция в РФ замедлилась, а ВВП показывает большую устойчивость.

"Порвать в клочья" нашу экономику у Запада в очередной раз не получилось, — говорится в публикации. — Главное — у РФ есть не только необходимый запас прочности, но и все возможности для дальнейшего развития".

В Евросоюзе же, по словам Медведева, наблюдается рекордная за последние десятилетия инфляция, а в ряде стран, среди которых "самые отмороженные враги России", положение наиболее плачевное.

Они, пояснил Медведев, в полной мере пожинают плоды своей рвотной ненависти к России. Среди таких стран: Литва, Латвия и Чехия.

Бывший президент РФ вновь напомнил, что Европу ждет холодная зима и допустил, что европейские страны уже навсегда останутся без российского газа.

"Дошло, видимо, что теперь они могут остаться без газа навсегда", — уточнил российский политик.

Более того, он заявил, что в ближайшие несколько месяцев Европу ждет экономический спад, а США — "главный поджигатель войны против РФ" — и вовсе столкнется с катастрофическими последствия.

При этом он считает,во что взывать к благоразумию врагов не стоит.

"Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении, — настаивает российский политик, — и завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией".

Напомним, что Медведев пригрозил уничтожить "значительную часть украинцев", если ВСУ продолжат воевать.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным британской разведки, РФ продолжит терять свои тяжелые вооружения в Украине. Уже больше половины всего танкового парка ВСУ составляет захваченная российская техника. Это, 440 танков и 650 бронемашин.