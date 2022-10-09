Позаздрив "лексусу": пропагандист із росЗМІ звинуватив чиновника "ДНР" у замаху (відео)

Журналіст стверджує, що його поклали обличчям на землю і стріляли над головою з автомата. Після чого кілька разів ударили ногою та передали у "МВС".

Related video

У тимчасово окупованому Донецьку "військкор" та пропагандист із ВДРК Андрій Руденко та так званий "заступник голови МВС ДНР" Владислав Козирєв не знайшли спільної мови на місці наслідків нічного обстрілу міста. Конфлікт закінчився тим, що Козирєв дістав зброю і відкрив по кремлівському пропагандисту вогонь, повідомляє "Lenta.ru".

У своєму Telegram Руденко зазначив, що по ньому стріляв саме Козирєв, а його мотивацією було те, що журналіст був нібито зі зброєю і чинив опір. Однак виявилося, що журналіст переплутав прізвища, а пізніше взагалі видалив повідомлення. Натомість він записав емоційне відео, де розповів свою версію події.

За його словами, він разом із водієм прибув на перетин вулиць Артема та Гринкевича, де "правоохоронці" оточили територію. Їх зупинили силовики, після чого співробітник МДБ з автоматом уклав їх обличчям на землю та вистрілив над головою вісім разів.

"Він кілька разів ударив мене ногою, і зі словами "ці люди напали на співробітників МДБ" нас передав МВС. Це звернення до Павленка, міністра МДБ", — розповів Руденко.

Водночас, за "офіційною" версією, Руденко, який приїхав на місце події, нібито перебував у шоковому стані і спробував прорватися за оточення, але його з метою безпеки не пустили.

"Зброя стосовно Руденка не застосовувалася. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує", — заявили силовики.

У деяких місцевих пабліках повідомили, що журналіст приїхав п'яним і поводився так, що силовики були змушені заспокоювати його, оскільки він перешкоджав виконанню "службових обов'язків".

На що Руденко написав, що силовики ДНР остаточно заплуталися "і не можуть розібратися, де друзі, а де вороги". Деякі його колеги з пропагандистського цеху вигадали версію про те, що замах на журналіста нібито буде на руку Києву і зажадали від "правоохоронних органів" негайної публічної оцінки події.

Однак у останньому пості сам Руденко назвав справжню причину нападу на нього. З його слів, силовики позаздрили його недешевому автомобілю Lexus 470, на якому вони під'їхали знімати черговий репортаж.

Раніше повідомлялося, що російська влада дозволила державним медіа визнавати деякі невдачі Росії на війні проти України. Агентство Bloomberg зазначило, що раніше в росЗМІ з'являлися лише репортажі про нібито суцільні перемоги на фронті, але зараз медіа можуть виступати з відкритою критикою військового керівництва РФ.