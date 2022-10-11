РФ не сможет часто наносить массированные ракетные удары по Украине, — The Guardian

Решение Владимира Путина о ракетной атаке было политическим с целью спровоцировать большие потери среди гражданского населения.

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Россия не сможет в будущем сохранять интенсивность массированных ракетных ударов по Украине из-за дефицита высокоточного оружия и реакции со стороны Запада. Об этом говорится в колонке военного редактора Дэна Саббаха для издания The Guardian.

По его словам, решение президента РФ Владимира Путина о массированных ракетных ударах по украинским городам было политическим, а не тактическим.

Саббах считает, что Кремль целенаправленно отдал приказ ударить по Украине десятками крылатых ракет, чтобы спровоцировать большие потери среди гражданского населения.

Их цель (ракетных ударов — ред.) — вселить страх в руководство Украины и ее гражданское население в надежде, что Киев в конечном итоге будет вынужден пойти на переговоры, пока Россия все еще оккупирует часть украинской территории. Совершенно очевидно, что Россия не сможет поддерживать такую интенсификацию ракетных ударов в течение длительного периода времени, учитывая, сколько боеприпасов она использовала в войне до сих пор, и какое международное политическое осуждение вызовут такие удары", — предполагает военный редактор в своей колонке и добавляет, что подобные атаки по украинским городам никак не изменят баланс сил на передовой и не повлияют на желание простых украинцев сопротивляться военной агрессии РФ.

В условиях продолжающегося контрнаступления Вооруженных сил Украины на нескольких направлениях, Кремль приказал ударить по Украине с целью, чтобы усмирить российское националистическое общество, которое активно критикует командование ВС РФ после провала на фронте.

Саббах также считает, что ракетные удары 10 октября не имеют столь долгосрочное значение, как может показаться. Военный редактор также отметил некую закономерность, что когда ВС РФ терпят поражение на фронте — Владимир Путин принимает все более жестокие решения.

"Москва знает, что ей нужна эскалация конфликта. Она пробовала вербовать пленных и принудительно призывать в армию, но это не дало быстрых результатов. Теперь она прибегла к волне массовых бомбардировок городов и вполне может сделать это снова", — добавил Саббах в своей колонке для The Guardian.

Отметим, что жертвами массированных ракетных ударов ВС РФ по Украине, которые осуществлялись 10 октября, стали как минимум 19 граждан. Из-за длительной атаки более тысячи населенных пунктов страны были обесточены, а ранения получили свыше 100 человек.

Также сообщалось, что Россия для массированной ракетной атаке по Украине потратила сотни миллионов долларов.