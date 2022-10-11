РФ не зможе часто завдавати масованих ракетних ударів по Україні, — The Guardian

Рішення Володимира Путіна про ракетну атаку було політичним з метою спровокувати великі втрати серед цивільного населення.

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Росія не зможе в майбутньому зберігати інтенсивність масованих ракетних ударів по Україні через дефіцит високоточної зброї та реакції з боку Заходу. Про це йдеться у колонці військового редактора Дена Саббаха для видання The Guardian.

За його словами, рішення президента РФ Володимира Путіна про масовані ракетні удари по українських містах було політичним, а не тактичним.

Саббах вважає, що Кремль цілеспрямовано наказав ударити по Україні десятками крилатих ракет, щоб спровокувати великі втрати серед цивільного населення.

"Їхня мета (ракетних ударів — ред.) — вселити страх у керівництво України та її цивільне населення, сподіваючись, що Київ зрештою буде змушений піти на переговори, поки Росія все ще окупує частину української території. Цілком очевидно, що Росія не зможе підтримувати таку інтенсифікацію ракетних ударів протягом тривалого часу, враховуючи, скільки боєприпасів вона використала у війні досі, і яке міжнародне політичне засудження викличуть такі удари", — припускає військовий редактор у своїй колонці і додає, що подібні атаки по українських містах ніяк не змінять балансу сил на передовій і не вплинуть на бажання простих українців чинити опір військовій агресії РФ.

В умовах контрнаступу Збройних сил України, що триває на кількох напрямках, Кремль наказав ударити по Україні з метою, щоб утихомирити російське націоналістичне суспільство, яке активно критикує командування ЗС РФ після провалу на фронті.

Саббах також вважає, що ракетні удари 10 жовтня не мають такого довгострокового значення, як може здатися. Військовий редактор також наголосив на певній закономірності, що коли ЗС РФ зазнають поразки на фронті — Володимир Путін приймає все жорстокіші рішення.

"Москва знає, що їй потрібна ескалація конфлікту. Вона пробувала вербувати полонених і примусово закликати до армії, але це не дало швидких результатів. Тепер вона вдалася до хвилі масових бомбардувань міст і цілком може зробити це знову", — додав Саббах. The Guardian.

Зазначимо, що жертвами масованих ракетних ударів ЗС РФ по Україні, які здійснювалися 10 жовтня, стали щонайменше 19 громадян. Через тривалу атаку понад тисячу населених пунктів країни було знеструмлено, а поранення отримали понад 100 осіб.

Також повідомлялося, що Росія для масованої ракетної атаки по Україні витратила сотні мільйонів доларів.