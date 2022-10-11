Военный эксперт рассказал, заканчиваются ли у России ракеты

По словам британского аналитика Майкла Кларка, РФ во многих случаях приходится "импровизировать". В здания попадали российские ракеты морского базирования — противокорабельные ракеты с полутоновым зарядом, рассчитанные на авианосцы.

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Несмотря на то, что Россия выпустила по Украине 84 ракеты в течение одного дня, бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк убежден, что ракеты у ВС РФ все же заканчиваются. Об этом сообщает Sky News.

В подтверждение своих слов, военный аналитик говорит о том, что России во многих случаях приходится "импровизировать".

"Мы видели, как ракеты попадали дома, и это ракеты морского базирования, противокорабельные ракеты с полутоновыми зарядами, рассчитанными на авианосцы", — объяснил Кларк.

"Мы видели, как ракеты класса "земля-воздух" для воздушных целей применяются по наземным целям. "Калибров" морского базирования вчера было немного. Если бы у россиян их было много, они бы и запускали много", — добавил он.

Все дело в том, что у России заканчиваются составные компоненты, необходимые для выпуска таких вещей, потому что определенное время РФ была под санкциями.

В производстве высокоточных ракет Россия во многом полагается на импортные составляющие. Но зарубежных союзников у РФ относительно немного. Представители Украины говорят, что ВС РФ применяют дроны иранского производства.

По словам Майкла Кларка, с украинской войной в Европу вернулась промышленная война и победит в ней тот, кому удастся мобилизовать свои промышленные мощности.

Напомним, что Путин планирует разместить ядерное оружие в Беларуси, это позволило бы ему уничтожить Киев за считаные минуты. По оценкам Юрия Фельштинского, американского историка, первые дни Третьей мировой уже идут.

Ранее Фокус сообщал, что власти Беларуси проводят проверку вооруженных сил. Будет отрабатываться развертывание войск в назначенных районах и приведение подразделений в полную боеготовность.