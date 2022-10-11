Військовий експерт розповів, чи закінчуються у Росії ракети

За словами британського аналітика Майкла Кларка, РФ у багатьох випадках доводиться "імпровізувати". У будівлі влучали російські ракети морського базування — протикорабельні ракети з напівтоновим зарядом, розраховані на авіаносці.

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Незважаючи на те, що Росія випустила по Україні 84 ракети протягом одного дня, колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк переконаний, що ракети в ЗС РФ все ж таки закінчуються. Про це повідомляє Sky News.

На підтвердження своїх слів військовий аналітик говорить про те, що Росії в багатьох випадках доводиться "імпровізувати".

"Ми бачили, як ракети потрапляли в будинки, і це ракети морського базування, протикорабельні ракети з напівтоновими набоями, розрахованими на авіаносці", — пояснив Кларк.

"Ми бачили, як ракети класу "земля-повітря" для повітряних цілей застосовуються по наземних цілях. "Калібрів" морського базування вчора було небагато. Якби у росіян їх було багато, вони б і запускали багато", — додав він.

Справа в тому, що в Росії закінчуються складові компоненти, необхідні для випуску таких речей, тому що певний час РФ була під санкціями.

У виробництві високоточних ракет Росія багато в чому покладається на імпортні складники. Але закордонних союзників в РФ відносно небагато. Представники України кажуть, що ЗС РФ застосовують дрони іранського виробництва.

За словами Майкла Кларка, з українською війною до Європи повернулася промислова війна і переможе у ній той, кому вдасться мобілізувати свої промислові потужності.

Нагадаємо, що Путін планує розмістити ядерну зброю в Білорусі, це дозволило б знищити Київ за лічені хвилини. За оцінками Юрія Фельштинського, американського історика, перші дні Третьої світової вже почались.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Білорусі проводить перевірку збройних сил. Відпрацьовуватиметься розгортання військ у призначених районах і приведення підрозділів у повну боєздатність.