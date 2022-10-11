В довесок к "гробовой" Ладе: мобилизованным в Омской области бесплатно проведут газ

Власти региона заявили, что газифицируют дома вне зависимости от уровня дохода семей, а размер единоразовых выплат составит 100 тыс. рублей.

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Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал семьям российских мобилизованных бесплатно провести газ. Работы будут проводиться, независимо от уровня дохода семей военнослужащих, которых отправили на войну в Украине в рамках "частичной мобилизации". Об этом сообщает "РИА Новости".

"Те ребята, которые сегодня призваны в рамках частичной мобилизации, эти семьи должны получить субсидию на догазификацию", — заявил губернатор Бурков, добавив, что власти области возьмут на себя все расходы, помощь окажется и при этом не будут учитываться критерии прожиточного минимума.

Более того, правительство Омской области обеспечат мобилизованных россиян снаряжением и медикаментами, а каждый из военнослужащих ВС РФ получит единоразовую выплату — 100 тыс. рублей.

В свою очередь, власти Тувы помогают мобилизованным продуктами: мукой, картофелем и бараниной. Размер единоразовой выплаты в одном из беднейших регионов РФ составит 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье.

Напомним, о том, как проходит мобилизация в Карелии. В одном из местных сел не смогли мобилизовать ни одного жителя. Мужчины ушли в леса, чтобы избежать встречи с военкомом, а местные власти сослались на то, что мобилизация проходит в сезон сбора клюквы.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным ГУР, российские военкоматы не справляются с нагрузкой — мобилизованных селят в неотапливаемых зданиях, без удобств и медицинской помощи. Повестки вручают всем без исключений, дабы выполнить норму по части мобилизации.