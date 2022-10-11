Жестокие атаки по Украине нужны Путину для демонстрации силы после провалов РФ на фронте, – NYT

Раньше росСМИ старались не показывать разрушения в украинских городах, но сейчас активно их демонстрируют. Это новая политика Кремля, направленная на милитаристски настроенных граждан.

Related video

Массированные удары по Украине нужны президенту РФ Владимиру Путину, чтобы угодить милитаристски настроенным гражданам, разочарованным после ряда провалов российской армии на фронте. Об этом в своей сегодняшней статье пишет The New York Times.

Если раньше российские государственные СМИ старались не показывать страшные разрушения гражданской инфраструктуры в городах Украины и страдания простых людей, то теперь активно демонстрируют такие кадры, говорят журналисты. Так, пропагандистские телеканалы показывали разбомбленный центр Киева после вчерашней атаки РФ и пустые полки в украинских магазинах.

Это новая политика Кремля в ответ на разочарование тех граждан страны-агрессора, кто оказался крайне недоволен отступлением ВС РФ на поле боя.

"Давление внутри страны по поводу безуспешных военных действий России возросло до такой степени, что президент Владимир Путин решил, что необходима жестокая демонстрация силы — как для своей аудитории дома, так и для Украины и Запада", –– уточняет издание.

Апогеем недовольства агрессивно настроенных россиян стал взрыв на Крымском мосту, который считался главным символом присоединения оккупированного полуострова к России.

Атакуя украинские города, Путин подыгрывает гражданам РФ, жаждущим крови и побед.

"Важно было продемонстрировать правящему классу, что Путин еще способен, что армия еще на что-то годится", –– прокомментировал новую тактику Кремля российский политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов.

При это он подчеркивает, что такой "ответ" России показал, скорее, бессилие государства, чем его силу.

Российский политолог и юрист Владимир Пастухов, в свою очередь, считает, что такая эскалация "противоречит собственной интуиции" Путина и серьезно ограничивает возможности его политики, загоняя его в угол.

"Все действия Путина сегодня направлены на то, чтобы выбраться из этого угла, из которого единственный выход — ядерная кнопка", –– высказался Пастухов.

Напомним, CNN пишет, что ярость президента РФ Владимира Путина, которая проявилась в виде массированных ракетных ударов по Украине, может привести к новому более жестокому этапу войны. Западные источники считают, что "ракетный террор" против гражданских является реакцией Владимира Путина за инцидент на полуострове.