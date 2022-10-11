Жорстокі атаки по Україні потрібні Путіну для демонстрації сили після провалів РФ на фронті, — NYT

Раніше росЗМІ намагалися не показувати руйнування в українських містах, але зараз їх активно демонструють. Це нова політика Кремля, спрямована на мілітарно налаштованих громадян.

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Масовані удари по Україні потрібні президенту РФ Володимиру Путіну, щоб догодити мілітарно налаштованим громадянам, розчарованим після низки провалів російської армії на фронті. Про це у своїй сьогоднішній статті пише The New York Times.

Якщо раніше російські державні ЗМІ намагалися не показувати страшні руйнування цивільної інфраструктури в містах України та страждання простих людей, то тепер активно демонструють такі кадри, кажуть журналісти. Так, пропагандистські телеканали показували розбомблений центр Києва після вчорашньої атаки РФ і порожні полиці в українських магазинах.

Це нова політика Кремля у відповідь на розчарування громадян країни-агресора, які виявилися вкрай незадоволений відступом ЗС РФ на полі бою.

"Тиск усередині країни щодо безуспішних воєнних дій Росії зріс до такої міри, що президент Володимир Путін вирішив, що необхідна жорстока демонстрація сили — як для своєї аудиторії вдома, так і для України та Заходу", — уточнює видання.

Апогеєм невдоволення агресивно налаштованих росіян став вибух на Кримському мосту, який вважався головним символом приєднання окупованого півострова до Росії.

Атакуючи українські міста, Путін підіграє громадянам РФ, які прагнуть крові та перемог.

"Важливо було продемонструвати керівному класу, що Путін ще здатний, що армія ще на щось годиться", — прокоментував нову тактику Кремля російський політолог і колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов.

Водночас він наголошує, що така "відповідь" Росії показала, швидше, безсилля держави, ніж її силу.

Російський політолог таіюрист Володимир Пастухов, зі свого боку, вважає, що така ескалація "суперечить власній інтуїції" Путіна та серйозно обмежує можливості його політики, заганяючи його в кут.

"Усі дії Путіна сьогодні спрямовані на те, щоб вибратися з цього кута, з якого єдиний вихід — ядерна кнопка", — висловився Пастухов.

Нагадаємо, CNN пише, що лють президента РФ Володимира Путіна, яка виявилася у вигляді масованих ракетних ударів по Україні, може призвести до нового жорстішого етапу війни. Західні джерела вважають, що "ракетний терор" проти цивільних є реакцією Володимира Путіна за інцидент на півострові.