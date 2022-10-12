ФСБ готовит эвакуацию своих офицеров из захваченных областей Украины, — Силы спецопераций

К отъезду на территорию РФ готовятся не только оперативники, но и их семьи, а также назначенные Кремлем гауляйтеры.

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Старшие офицеры Федеральной службы безопасности РФ, которые дислоцируются в оккупированных областях Украины, получили указ о подготовке к эвакуации на территорию России. Об этом информирует Центр национального сопротивления, который функционирует при Силах специальных операций ВСУ.

По данным ведомства, руководство ФСБ готовит эвакуацию своих старших офицеров и их семей с оккупированных территорий Украины.

Центр отмечает, что пока нелегитимные администрации убеждают местное население в том, что они полностью контролируют ситуацию на фоне контрнаступления украинской армии, гауляйтеры и высшее военное руководство ВС РФ готовятся к отъезду в Россию.

"Речь идет обо всех районах временно оккупированных территорий Украины. В частности, планы эвакуации семей работников ФСБ объявлены в Крыму, где размещено большое количество офицеров службы. Тем временем мобилизация на полуострове продолжается. Несмотря на то, что российские власти говорят о частичной мобилизации, в Крыму, только по официальным данным, уже похоронили 174 солдат ВС РФ", — подчеркивают в ведомстве.

Центр национального сопротивления при Силах спецопераций призывают жителей неподконтрольных Киеву территорий воспользоваться моментом, пока захватчики готовятся к эвакуации в РФ, и передать украинским спецслужбам сведения о перемещении российской техники и военных объектах оккупантов.

Стоит отметить, что подразделения ВСУ успешно осуществляют контрнаступление в Луганской области. По состоянию на 12 октября, украинские военнослужащие освободили как минимум семь населенных пунктов.

Также сообщалось, что украинская армия в ходе контрнаступления на Херсонском направлении освободила еще пять населенных пунктов — Нововасильевку, Новогригорьевку, Новую Камянку, Трифоновку и Червоное.