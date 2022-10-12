В Брюсселе началось заседание Рамштайн-6. Какое оружие получит Украина (видео)

Глава Пентагона Ллойд Остин особо отметил, что украинским военным за последние несколько недель удалось изменить динамику войны с Россией.

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В среду, 12 октября, в Брюсселе (Бельгия) началось заседание контактной группы в формате Рамшатйн под председательством США.

Со вступительным словом выступил глава Пентагона Ллойд Остин.

Особое внимание он уделил успехам Вооруженных Сил Украины по освобождению украинских территорий.

"Они освободили сотни городов от российской оккупации и вернули тысячи километров их земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам", — сказал Остин.

Глава Пентагона также подчеркнул, что недавние ракетные атаки российских военных по Киеву и остальным регионам Украины только еще больше сплотили украинцев в борьбе.

"Мы собрались сегодня вновь, чтобы поддержать права Украины защищать себя. Наша цель еще только более укрепилась", — сказал представитель США.

Во время встречи также стало известно, что Украина получит реактивные системы залпового огня MARS II и артиллерийские установки PzH 2000 уже через несколько недель.

Напомним, ранее мы писали о том, что могут выделить Украине в Рамштайне. На повестке дня пятой по счету встречи в формате "Рамштайн", утверждают эксперты, будут истребители, танки, ракеты ATACMS для HIMARS. Также будет решаться организационный вопрос касательно американского ленд-лиза.

Фокус также писал о том, что за несколько дней до встречи в сети появился список, который, возможно, будут обсуждать на базе в Рамштайне. В нем действительно есть десять HIMARS. "А также ATACMS. А вот ПВО, самолетов, танков, других боевых бронированных машин – нет", – замечает Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий.