У Брюсселі розпочалося засідання "Рамштайн-6". Яку зброю отримає Україна (відео)

Глава Пентагону Ллойд Остін особливо зазначив, що українським військовим за останні кілька тижнів вдалося змінити динаміку війни з Росією.

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У середу, 12 жовтня, у Брюсселі (Бельгія) розпочалося засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" під головуванням США.

Зі вступним словом виступив глава Пентагону Ллойд Остін.

Особливою він звернув увагу на успіхи Збройних Сил України зі звільнення українських територій.

"Вони звільнили сотні міст від російської окупації та повернули тисячі кілометрів їхньої землі. Ці перемоги належать українським солдатам", — сказав Остін.

Глава Пентагону також наголосив, що нещодавні ракетні атаки російських військових по Києву та решті регіонів України тільки ще більше згуртували українців у боротьбі.

"Ми зібралися сьогодні знову, щоб підтримати права України захищати себе. Наша мета ще більше зміцнилася", — сказав представник США.

Під час зустрічі також стало відомо, що Україна отримає реактивні системи залпового вогню MARS II й артилерійські установки PzH 2000 вже за кілька тижнів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що можуть виділити Україні у "Рамштайні". На порядку денному п'ятої за рахунком зустрічі у форматі "Рамштайн", стверджують експерти, будуть винищувачі, танки, ракети ATACMS для HIMARS. Також вирішуватимуть організаційне питання щодо американського ленд-лізу.

Фокус також писав про те, що за кілька днів до зустрічі в мережі з'явився список, який, можливо, обговорюватимуть на базі в "Рамштайні". У ньому справді є десять HIMARS. "А також ATACMS. А ось ППО, літаків, танків, інших бойових броньованих машин — ні", — зауважує Віктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій.