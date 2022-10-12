Россия увеличила поставки топлива подразделениям, которые атакуют Украину, – СМИ

Только за последний месяц российские военные, которые базируются вблизи границы с Украиной, получили 220 тысяч тонн бензина, дизтоплива и авиакеросина.

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Россия увеличивает поставки топлива своим воинским частям, которые стоят у российско-украинской границы или находятся непосредственно внутри нашей страны. Об этом пишет Bloomberg.

Только в сентябре поставки топлива российской армии увеличились до 220 тысяч тонн. В основном бензин, дизтопливо и авиакеросин направляют в шесть регионов, граничащих с Украиной, а также во временно оккупированные Донецкую и Луганскую области.

Также журналистам стало известно о поставках топлива в четыре крупных аэропорта на юго-западе России, где гражданские полеты запрещены с первого дня вторжения в конце февраля.

Также в редакции отмечают, что реальные поставки топлива армейским частям РФ в связи с российско-украинской войной могут значительно превышать те цифры, которые удалось проанализировать СМИ.

Мобилизация 2022: что сейчас происходит в России

В 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Изначально речь шла о 300 тысяч резервистов, которые должны были направиться на войну в Украину. Но позже СМИ опубликовали информацию о том, что фактически речь идет о мобилизации миллиона мужчин.

Кроме того, под частичную мобилизацию попали и женщины. В некоторых регионах РФ женщин и девушек с медицинским образованием начали забирать на военные сборы. При этом среди призванных есть медсестры, которые несколько лет не работали по прямой специальности, и врачи-педиатры. Но военкомов это не смущает.

Практически сразу после речи Вадимира Путина о начале мобилизации из РФ начали массово уезжать мужчины призывного возраста. В основном они пытаются попасть в страны Средней Азии. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в свое время даже высказал предположение, что количество мужчин, которые уже выехали из России, вдвое превышает количество мобилизованных.

Вместе с тем на местах власти пытаются поощрить мужчин отправляться на войну в Украину с помощью своеобразных "льгот". Так, в Республике Тыва семье каждого мобилизованного выдали по бараньей голове. А на Сахалине родственникам призывников раздавали мороженную рыбу.

Одновременно с этим в воинских частях и тренировочных лагерях, куда поступают новобранцы, уже начали вспыхивать бунты. Россияне угрожают пойти с оружием против собственных командиров, если те продолжать закрывать глаза на плохие бытовые условия для рядовых и настаивать на немедленной отправке личного состава на войну в Украину.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин особо отметил, что украинским военным за последние несколько недель удалось изменить динамику войны с Россией. Он также подчеркнул, что недавние ракетные атаки российских военных по Киеву и остальным регионам Украины только еще больше сплотили украинцев в борьбе.

Также Фокус писал, что Россия хочет отправить на войну в Украине еще больше советских танков Т-62. Один из танкоремонтных заводов в РФ уже получил заказ на модернизацию еще 800 устаревших танков и собирается работать над правительственным заказом в три смены.