Росія збільшила постачання палива підрозділам, які атакують Україну, — ЗМІ

Лише за останній місяць російські військові, які базуються поблизу кордону з Україною, отримали 220 тисяч тонн бензину, дизпалива й авіагасу.

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Росія збільшує постачання палива своїм військовим частинам, що стоять біля російсько-українського кордону або перебувають безпосередньо всередині нашої країни. Про це пише Bloomberg.

Тільки у вересні постачання палива російської армії збільшилося до 220 тисяч тонн. В основному бензин, дизпаливо й авіагас направляють у шість регіонів, що межують із Україною, а також у тимчасово окуповані Донецьку та Луганську області.

Також журналістам стало відомо про постачання палива до чотирьох великих аеропортів на південному заході Росії, де цивільні польоти заборонені з першого дня вторгнення наприкінці лютого.

Також у редакції зазначають, що реальні постачання палива армійським частинам РФ у зв'язку з російсько-українською війною можуть значно перевищувати цифри, які вдалося проаналізувати ЗМІ.

Мобілізація 2022: що зараз відбувається в Росії

21 вересня 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Спочатку йшлося про 300 тисяч резервістів, які мали вирушити на війну в Україну. Але пізніше ЗМІ опублікували інформацію про те, що фактично йдеться про мобілізацію мільйона чоловіків.

Крім того, під часткову мобілізацію потрапили й жінки. У деяких регіонах РФ жінок і дівчат із медичною освітою почали забирати на військові збори. При цьому серед призваних є медсестри, які кілька років не працювали за прямою спеціальністю, та лікарі-педіатри. Але військкомів це не бентежить.

Практично відразу після промови Вадимира Путіна про початок мобілізації з РФ почали масово їхати чоловіки призовного віку. В основному вони намагаються потрапити в країни Середньої Азії. Секретар РНБО України Олексій Данілов свого часу навіть висловив припущення, що кількість чоловіків, які вже виїхали з Росії, удвічі перевищує кількість мобілізованих.

Водночас на місцях влада намагається заохотити чоловіків вирушати на війну в Україну за допомогою своєрідних "пільг". Так, у Республіці Тива сім'ї кожного мобілізованого видали по баранячій голові. А на Сахаліні родичам призовників роздавали морожену рибу.

У військових частинах і тренувальних таборах, куди надходять новобранці, вже почали спалахувати бунти. Росіяни погрожують піти зі зброєю проти власних командирів, якщо ті продовжуватимуть заплющувати очі на погані побутові умови для рядових і наполягати на негайному відправленні особового складу на війну в Україну.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін особливо зазначив, що українським військовим за останні кілька тижнів вдалося змінити динаміку війни з Росією. Він також наголосив, що недавні ракетні атаки російських військових по Києву та решті регіонів України тільки ще більше згуртували українців у боротьбі.

Також Фокус писав, що Росія хоче відправити на війну в Україні ще більше радянських танків Т-62. Один із танкоремонтних заводів у РФ вже отримав замовлення на модернізацію ще 800 застарілих танків і збирається працювати над урядовим замовленням у три зміни.