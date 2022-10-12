Технокомпания из США поставляла оборудование российским производителям ракет С-400, – СМИ

По информации журналистов, Extreme Networks продавала московскому заводу "Авангард "высокоскоростные коммутаторы и программное обеспечение с 2017 по 2021 год. Они использовались для строительства военных кораблей

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Американская технологическая компания Extreme Networks поставляла сетевые технологии московскому машиностроительному заводу "Авангард". Предположительно они использовались для строительства в военных целей. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Начиная с 2014 года компании в США не могли сотрудничать с российским государственным предприятием "Авангард" из-за наложенных на него санкций. Завод, в частности, известен тем, что производит зенитную ракетную систему С-400.

Тем не менее, как рассказывают журналисты, Extreme Networks с 2017 по 2021 год продавала свою продукцию в Россию.

В самой компании заявили журналистам, что ничего не знали о том, что оборудование поставляется московскому заводу. В Extreme Networks, где изучили документы, оказавшиеся у СМИ, уверяют, что все сделки проходили через схему с подставными компаниями. В частности, операции осуществлялись через дистрибьютора RRC, материнская компания которого –– BD Enterprise Networking –– зарегистрирована на Кипре.

По информации издания, "Авангард" закупал у американцев высокоскоростные коммутаторы и программное обеспечение. Они, в частности, использовались для производства ракет и при строительстве военных кораблей.

Согласно документам, всего за этот период Extreme Networks продал россиянам оборудования на сумму более $500 тыс.

"То, что российская военная компания, которую Вашингтон определил как угрозу, продолжала приобретать американское компьютерное оборудование, является примером того, как западные страны, возможно, переоценили свою способность задушить российскую экономику запретами на экспорт и торговыми санкциями", –– рассуждают авторы статьи.

В то же время это демонстрирует, как сильно российская военная машина зависит от американского высокотехнологичного оборудования, добавляют журналисты.

Напомним, Евросоюз готовит девятый пакет санкций против России. Он будет включать конфискацию активов и запрет продажи собственности. Беларусь рискует оказаться под ограничениями за активную помощь РФ в войне с Украиной.