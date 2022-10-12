Технокомпанія із США постачала обладнання російським виробникам ракет С-400, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Extreme Networks продавала московському заводу "Авангард" високошвидкісні комутатори та програмне забезпечення з 2017 по 2021 рік. Вони використовувалися для будівництва військових кораблів

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Американська технологічна компанія Extreme Networks постачала мережеві технології московському машинобудівному заводу "Авангард". Імовірно, вони використовувалися для будівництва у військових цілях. Про це пише агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

Починаючи з 2014 року, компанії в США не могли співпрацювати з російським державним підприємством "Авангард" через накладені на нього санкції. Завод, зокрема, відомий тим, що виробляє зенітну ракетну систему С-400.

Проте, як розповідають журналісти, Extreme Networks із 2017 до 2021 року продавала свою продукцію в Росію.

У самій компанії заявили журналістам, що нічого не знали про те, що обладнання постачається московському заводу. У Extreme Networks, де вивчили документи, які опинилися у ЗМІ, запевняють, що всі операції проходили через схему з підставними компаніями. Зокрема, операції здійснювалися через дистриб'ютора RRC, материнська компанія якого — BD Enterprise Networking — зареєстрована на Кіпрі.

За інформацією видання, "Авангард" закуповував у американців високошвидкісні комутатори та програмне забезпечення. Вони, зокрема, використовувалися для ракет і під час будівництва військових кораблів.

Згідно з документами, за цей період Extreme Networks продав росіянам обладнання на суму понад $500 тис.

"Те, що російська військова компанія, яку Вашингтон визначив як загрозу, продовжувала отримувати американське комп'ютерне обладнання, є прикладом того, як західні країни, можливо, переоцінили свою здатність задушити російську економіку заборонами на експорт і торговими санкціями", — міркують автори статті.

Водночас це демонструє, як російська військова машина залежить від американського високотехнологічного обладнання, додають журналісти.

Нагадаємо, Євросоюз готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Він включатиме конфіскацію активів і заборону продажу власності. Білорусь ризикує опинитися під обмеженнями за активну допомогу РФ у війні з Україною.